Trump es demandado por policías del Capitolio por incitar turba

Demonstrators attempt to enter the U.S. Capitol building during a protest in Washington, D.C., U.S., on Wednesday, Jan. 6, 2021. The U.S. Capitol was placed under lockdown and Vice President Mike Pence left the floor of Congress as hundreds of Demonstrators swarmed past barricades surrounding the building where lawmakers were debating Joe Biden's victory in the Electoral College.

(Bloomberg) -- Dos veteranos de la Policía del Capitolio de Estados Unidos que estaban de guardia durante los disturbios del 6 de enero interpusieron una demanda contra el expresidente Donald Trump acusándolo de haber incitado a la violenta multitud que dejó heridos a decenas de oficiales.

La queja presentada el martes sigue a demandas anteriores de dos miembros demócratas del Congreso que también culparon a Trump por avivar la insurrección en un esfuerzo de meses para revertir su derrota electoral contra Joe Biden.

Los oficiales James Blassingame y Sidney Hemby, afirman que los manifestantes los atacaron con aerosoles químicos, como gas pimienta y gases lacrimógenos, que les provocaron quemaduras en ojos, garganta y piel. Los oficiales no solo sufrieron lesiones físicas, sino que Blassingame también está lidiando con la depresión desde el motín, según la denuncia presentada en un tribunal federal en Washington.

Blassingame “está atormentado por el recuerdo de ser atacado y por los impactos sensoriales: las imágenes, los sonidos, los olores e incluso los sabores del ataque permanecen a flor de piel”, según la denuncia. “Experimenta la culpa de no poder ayudar a sus colegas que fueron atacados simultáneamente; y de sobrevivir cuando otros colegas no lo hicieron”.

Los oficiales buscan daños monetarios no especificados por reclamos que incluyen asalto y agresión, y dirigir e infligir angustia emocional.

El caso es Blassingame v. Trump , 21-cv-00858, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).

