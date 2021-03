Con una oración, migrantes piden apertura de la frontera en Tijuana

Un grupo de personas migrantes, rezan hoy miércoles, en las inmediaciones del puerto fronterizo del Chaparral ciudad fronteriza de Tijuana. EFE/Joebeth Terríquez

Tijuana (México), 24 mar (EFE).- Con una sesión de oración, de la religión católica, un centenar de migrantes centroamericanos pidieron este miércoles en la ciudad de Tijuana la intercesión de Dios para que los "ayude" con la apertura de la frontera de Estados Unidos.

Las plegarias de los migrantes se extendieron por poco más de una hora, tiempo en el que elevaron su voz, un acto religioso en el que recordaron que su compañero en su travesía ha sido Dios, en quien expresaron su confianza para que el presidente de Joe Biden y su gabinete cumpla la promesa de abrir las fronteras con México.

Los migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica y acompañados de sus hijos, marcharon desde la garita de El Chaparral, en donde actualmente acampan, hasta la garita de San Ysidro y en ese lugar, de forma pacífica, se arrodillaron ante los ojos de cientos de conductores que transitaban en el paso hacia Estados Unidos.

Algunos portaban camisetas en apoyo de la campaña de Biden, mientras que otros escribieron la palabra "libertad" en sus ropas, y en su camino dejaron en claro que no es su intención llegar a los Estados Unidos de forma violeta, sino de manera legal.

En su mensaje, los centroamericanos pidieron a los medios y reporteros no aparecer en imágenes de la prensa, ni fotografías ni vídeos, ni de su campamento, ya que no quieren que alguna persona los identifique y les nieguen el acceso a Estados Unidos, o bien, los persigan por situaciones que los hicieron huir de su país.

La petición fue replicada en El Chaparral, en donde señalaron que no permitirán más acercamiento de reporteros ni periodistas, pues se sienten agraviados y dijeron tener derecho a mantenerse en anonimato.

EN ESPERA

Actualmente en El Chaparral viven alrededor de 1.500 migrantes, entre niños y adultos, mismos que serán contenidos a través de una cerca que instalará el municipio de Tijuana, según informó la alcaldesa Karla Patricia Ruiz este miércoles.

El martes, Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden para temas de la frontera sur, llamó a los migrantes a no centrarse en El Chaparral ya que, dijo, esto no agilizará el trámite de solicitud de ayuda humanitaria.

"Venir a la frontera o esperar en un campamento, como sucede en El Chaparral, no les dará acceso prioritario para solicitar asilo o entrar a Estados Unidos", dijo la funcionaria.

Por su parte, el delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz, advirtió qué hay grupos de estadounidenses y líderes de albergues que están alentando a los migrantes a quedarse en El Chaparral, lo cual consideró un acto ilegal.

"Tener a la gente ahí es un crimen porque los están exponiendo a la pandemia, a otras enfermedades y al clima", expresó ante la prensa.

El martes, México y Estados Unidos acordaron buscar una "migración ordenada, segura y regular" en medio de un creciente flujo de centroamericanos, presiones políticas en Washington y el reclamo mexicano por la vacuna de la covid-19.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard y Jacobson encabezaron una reunión privada en Ciudad de México para abordar el tránsito migratorio desde Centroamérica, en particular de menores de edad no acompañados.