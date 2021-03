Aumenta presencia de variantes en algunos estados de EEUU

A healthcare worker prepares a dose of the Moderna Covid-19 vaccine in Secaucus, New Jersey, on Feb. 28.

(Bloomberg) -- Funcionarios estadounidenses y expertos en salud pública están volviendo a levantar alarmas sobre el resurgimiento en los casos de covid-19 en algunas regiones del país, particularmente por el papel que juegan las variantes en estados como Michigan y Nueva Jersey.

Las preocupaciones podrían augurar una posibilidad largamente temida: que se produzca otro aumento de casos incluso al tiempo que los estados han abierto los criterios de elegibilidad de la vacuna con la intención de aplicar más dosis lo más rápido posible.

En estados como Michigan y Minnesota, los contagios van rápidamente en aumento y las nuevas admisiones hospitalarias de casos confirmados o presuntos de covid aumentaron aproximadamente 70% y 32%, respectivamente, desde los mínimos recientes, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Mientras tanto, el ritmo de admisiones hospitalarias diarias de covid-19 ha detenido su caída en Nueva York y Nueva Jersey, a pesar de la administración de vacunas, y va en aumento.

Estos cuatro estados han inmunizdo entre 19% y 21% de su población, según el rastreador de vacunas de Bloomberg.

Un nuevo brote podría mitigar los beneficios de la inmunización, incluso generalizada, en Estados Unidos, dijo Nicholas Reich, profesor asociado de la Universidad de Massachusetts, Amherst, que trabaja con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para predecir mejor la trayectoria del virus.

