Ciencia.-La luz del Big-Bang ilumina la materia que nutre la formación galáctica

Utilizando la luz del Big Bang, un equipo internacional dirigido por la Universidad de Cornell y el Berkeley Lab ha comenzado a revelar el material que alimenta la formación de galaxias.



"Existe incertidumbre sobre la formación de estrellas dentro de las galaxias que los modelos teóricos no pueden predecir", dijo la autora principal Stefania Amodeo, investigadora postdoctoral de Cornell en astronomía en la Facultad de Artes y Ciencias, que ahora realiza investigaciones en el Observatorio de Estrasburgo, Francia. "Con este trabajo, estamos proporcionando pruebas para modelos de formación de galaxias para comprender la formación de galaxias y estrellas".



La investigación se publica en Physical Review D.



Las protogalaxias siempre están llenas de gas y cuando se enfrían, las galaxias comienzan a formarse, dijo el autor principal Nick Battaglia, profesor asistente de astronomía en Cornell. "Si tuviéramos que hacer un cálculo simple, el gas debería convertirse en estrellas", dijo en un comunicado. "Pero no es así".



Las galaxias son ineficientes cuando fabrican estrellas, dijo Battaglia. "Aproximadamente el 10% del gas, como máximo, en cualquier galaxia se convierte en estrellas", explicó, "y queremos saber por qué".



Los científicos ahora pueden verificar su trabajo teórico y simulaciones desde hace mucho tiempo, observando observaciones de microondas con datos y aplicando una ecuación matemática de la década de 1970. Han examinado los datos del Telescopio de Cosmología de Atacama (ACT), que observa la radiación de fondo de microondas cósmico (CMB) llena de estática del Big Bang, y han buscado los efectos denominados Sunyaev-Zel'dovich. Esa combinación de datos permite a los científicos trazar el material alrededor que indica la formación de galaxias en varias etapas.



"¿Cómo se forman y evolucionan las galaxias en nuestro universo?" Dijo Battaglia. "Dada la naturaleza de la astronomía, no podemos sentarnos y ver cómo evoluciona una galaxia. Utilizamos varias instantáneas telescópicas de galaxias, y cada una tiene su propia evolución, e intentamos unir esa información. A partir de ahí, podemos extrapolar la formación de la Vía Láctea".



Efectivamente, los científicos están usando el fondo cósmico de microondas, remanentes del Big Bang, como una pantalla retroiluminada que tiene 14.000 millones de años para encontrar este material alrededor de las galaxias.



MARCA DE AGUA EN UN BILLETE



"Es como una marca de agua en un billete de banco", dijo el coautor Emmanuel Schaan, becario postdoctoral de Chamberlain en Berkeley Lab. "Si lo pones frente a una luz de fondo, la marca de agua aparece como una sombra. Para nosotros, la luz de fondo es el fondo cósmico de microondas. Sirve para iluminar el gas desde atrás, por lo que podemos ver la sombra a medida que la luz del CMB viaja a través de ese gas ".



Junto con Simone Ferraro, miembro de división de Berkeley lAB, Schaan dirigió la parte de medición del proyecto.



"Estamos haciendo estas mediciones de este material galáctico a distancias de los centros de las galaxias nunca antes hechas", dijo Battaglia. "Estas nuevas observaciones están impulsando el campo".