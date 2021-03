Ángela Molina evita pronunciarse tras la presunta agresión de su marido, Leo Blakstad, a una fotógrafa

08/02/2021 Ángela Molina se ha visto envuelta en una polémica tras ganar el Goya de Honor EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Después de la agresión de Nawja Nimri a dos cámaras de televisión cuando regresaba a Madrid de la Gala de los Goya, el programa "Ya es mediodía" destapaba que no había sido la protagonista de "Vis a vis" la única en protagonizar un episodio de este tipo con la prensa. Así, Sonsoles Ónega desvelaba que el marido de Ángela Molina habría agredido presuntamente a una fotógrafa en Málaga pocas horas antes de que la legendaria actriz recogiese el Goya de Honor.



Así, según las imágenes que emitió el programa de Telecinco, Leo Blaskstad, marido de Ángela, habría reaccionado con agresividad empujando a una paparazzi que estaba haciéndoles un reportaje fotográfico durante un tranquilo paseo del matrimonio por Málaga horas antes de que comenzasen los Premios Goya.



Una agresión que la fotógrafa habría denunciado y sobre la que Ángela Molina prefiere no pronunciarse. Agradeciendo el "respeto" en nuestras preguntas, la actriz ha dado la callada por respuesta a la presunta agresión de su marido a una fotógrafa malagueña y, apresurada, ha huido evitando dar la cara en estos complicados momentos para ella, en el ojo del huracán mediático por un motivo muy distinto a su merecido Goya de Honor.



