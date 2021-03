Tips para disimular bolsas y ojeras y mejorar el aspecto de tu mirada

11/03/2021 Las bolsas y ojeras influyen en el buen aspecto de tu mirada y de tu rostro en general POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CLÍNICA TREVI



MADRID, 11 (CHANCE)



Con el paso de los años, la zona del contorno de ojos - donde la piel es más fina que en el resto del rostro - es una de las más afectadas: parpados caídos, bolsas en los ojos, arrugas, ojeras pronunciadas... Signos de la edad que le dan un aspecto cansado y apagado a la mirada y suponen un importante complejo físico para mucha gente.



Por otra parte, Las bolsas y las ojeras no están asociados únicamente a la edad, ya que la falta de descanso, la mala alimentación y la genética, entre otras cosas, juegan una parte fundamental en su aparición a cualquier edad, siendo un problema estético que afecta al aspecto de la mirada y al autoestima de personas de todas las edades.



Si el problema es muy pronunciado, la cirugía estética tiene todo tipo de soluciones para rejuvenecer la mirada, una beflaropastia que elimina las bolsas y ojeras para siempre y devuelve la juventud y el brillo perdido a la mirada.



Sin embargo, si no quieres recurrir a esta operación estética, hay diferentes tips - que nos ofrece la Clínica Trevi - para atenuar las temidas bolsas de los ojos que tanto pueden acomplejar a una persona en su día a día.



1. Higiene facial. Este es el punto principal para comenzar a tratar las bolsas en los ojos. Todo empieza por mantener la zona limpia antes de aplicar cualquier producto o tratamiento.



2. Mucha verdura y fruta. Los alimentos naturales con antioxidantes son lo mejor para el organismo y, por tanto, para la piel. Una dieta sana y equilibrada mejorará el aspecto de las bolsas.



3. Dieta baja en sal y especias. Este tipo de condimentos y potenciadores del sabor favorecen la retención de líquidos, que tan nociva resulta para la piel. Por ello, se debe reducir su consumo al mínimo.



4. Beber mucha agua. Aunque siempre se debe adaptar a las circunstancias y genética de cada uno. Con ello se conseguirá una buena hidratación de la piel para un aspecto sano y juvenil.



5. Un buen descanso. Dormir 8 horas diariamente es fundamental para mantener, no sólo un buen aspecto físico, sino también la cabeza en su sitio.



6. Adiós al alcohol, tabaco y otros adictivos. Muy necesario, ya no sólo por la estética, sino también por la salud.



7. Vitamina C. A partir de esta sustanci,a el organismo genera el colágeno, que tan vital resulta para la piel. Por ello, los alimentos ricos en Vitamina C, como la naranja, son muy recomendables para mejorar el contorno de los ojos.



8. Productos específicos. Si se va a recurrir a cremas o a cosméticos para tratar la zona, se deben buscar los que sean específicos para el contorno de ojos.