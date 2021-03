Pipi Estrada asegura que Carmen Borrego 'está desbordada'

28/06/2019 Pipi Estrada apoyando a José Mercé y Tomatito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 6 (CHANCE)



Pipi Estrada rompe una lanza a favor de que la que fuera su 'excuñada', Carmen Borrego: "Creo que está desbordada porque de repente dice hola y se interpreta mal, dice buenos días y no sonríe. Dice buenas noches y no es la hora. Con lo cuál todo lo que diga y en todo momento el toro le entra por la derecha y por la izquierda. Y como hay tanta gente que opina de esto, se está creando un conflicto y creo que está tan desbordada que vive en un estado de tensión que ese estado de tensión salpica también al núcleo familiar".



Se encuentra sorprendido por los conflictos que protagoniza la familia Campos: "No entiendo si la realidad es real, esto no tiene buena pinta porque cuando entran ya asuntos profesionales cuando ya hay intereses económicos, piques profesionales, cuando ya eso tal... Se crea una bola y al fina eso acaba explotando y no con buenas consecuencias".



Se ha puesto en contacto con Terelu porque "Que haya celos entre una tía y una sobrina me parecería horroroso, muy fuerte. Lo bueno de esto, cuando estás en familia, si estamos en el mismo campo profesional jugamos. Yo juego, tu juegas, nos damos juego mutuamente, pero de ahí que no se lleve al terreno personal. Si esto entra en el terreno personal las consecuencias me parecen que son impredecibles y además no buenas" y esta le ha dicho: "Yo espero que se solucione también y que a mí me dejen en paz y me dejen tranquila".



Se siente feliz por el nuevo proyecto de María Teresa: "Yo creo que en esta fase su cabeza vuelve a estar ocupada. Con lo cual, me alegro mucho de que su cabeza esté profesionalmente viva, que haga sus entrevistas, ella como entrevistadora es maravillosa, va a tener su cuota" aunque le haya copiado el nombre, ya que él se mueve en el Pipi móvil y le pone un pero: "¿Le va durar mucho esto? el problema es ¿cuánto va a durar esto? la idea es buena, el proyecto es ilusionante, ella está capacitada. La cabeza vuelve a estar ocupada, pero ¿cuánto tiempo? porque si esto dura meses, entonces volvemos al problema de la preocupación, de la depresión, mal rollo".



El periodista deportivo que fuera pareja de Terelu ofreció estas declaraciones a la salida del tanatorio donde se encontraban los restos mortales de Quique San Francisco, un amigo del que guardará un gran recuerdo y "Estoy convencido de que donde vaya, como le den una cerveza caliente van a tener un problema, porque le van a decir: "que te he pedido una cerveza fría joder, no una estufa".