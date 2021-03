Rock in Rio pospone los festivales de Portugal y Brasil para 2022

El festival Rock in Rio ha decidido posponer la celebración de esta cita musical en las ciudades de Lisboa (Portugal) y Río de Janeiro (Brasil) para el año 2022 debido a la pandemia de la covid-19. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Madrid, 5 mar (EFE).- El festival Rock in Rio ha decidido posponer la celebración de esta cita musical en las ciudades de Lisboa (Portugal) y Río de Janeiro (Brasil) para el año 2022 debido a la pandemia de la covid-19.

De este modo, la novena edición de la capital portuguesa se celebrará los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 2022, mientras que en Río de Janeiro se llevará a cabo el 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre del próximo año, según explicó este viernes en un comunicado remitido a EFE la organización del evento.

Las entradas ya adquiridas se mantendrán "vigentes" de forma automática para la próxima edición y la organización "pronto" compartirá más información para quienes ya las compraron, añadió.

Sobre la decisión de posponer la edición de este año en Lisboa, detalló que en estos últimos once meses han estudiado diversos escenarios y han discutido en grupos de trabajo y con las autoridades competentes diferentes medidas que permitiesen realizar el evento musical.

Pero, agregó, "lamentablemente ha llegado la fecha límite para iniciar la construcción de la Ciudad del Rock y el país aún se encuentra en estado de emergencia, sin garantías de que en junio se den las condiciones para desarrollar el festival en su modelo original".

Rock in Rio ha puesto de relieve que esta cita reúne a unos 20.000 turistas en Portugal y, así, se generaría un impacto "de más de 70 millones de euros (83 millones de dólares) en la economía".

En cuanto a la edición de Río de Janeiro, el presidente y creador del festival, Roberto Medina, afirmó en el comunicado que Rock in Rio "moviliza a la gente dentro y fuera de la Ciudad del Rock. Recibimos turistas de absolutamente todos los estados brasileños, además del Distrito Federal, y también de más de 70 países".

"Son 28.000 personas las que trabajan para llevar celebración y alegría a las 700.000 personas que nos visitan. Conservaremos vidas en este momento. En septiembre de 2022 estaremos juntos nuevamente y listos para el mejor Rock in Rio de todos los tiempos, cuando celebraremos la paz y la vida”, concluyó.

Rock in Rio ha ofrecido, en 35 años de vida y 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.