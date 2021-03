Los imponentes muros marítimos en Japón, un legado del tsunami de 2011

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) NODA, JAPÓN27 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas dique anti-tsunami en Noda TARO, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN26 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 2. Plano panorámico hotel destruido por el tsunami3. Primer plano ruinas del hotel4. Plano general ruinas del hotel5. Plano general Kumiko Motoda frente a hotel destruido por tsunami6. Imágenes aéreas ciudad de Taro 7. Plano medio Kumiko Motoda frente a hotel destruido por tsunami8. Plano de apoyo: Imágenes aéreas Kumiko Motoda's face 9. SOUNDBITE 1 - Kumiko Motoda, Guía local de Taro, familiar de víctimas (mujer, 63 años, japonés, 26 seg.): "Al escuchar el anuncio de un tsunami de 3 metros, algunos debieron pensar que no superaría el muro (5 m en ese momento), y dos días antes la gente había evacuado bien (después de un terremoto) sin que se reportaran problemas. Es la secuencia de todo esto lo que conduce a un exceso de confianza. Tener este muro también tiene un papel negativo en el sentido de que de alguna manera ha alentado a las personas a no evacuar, cuando es sobre todo una manera de ganar tiempo." 10. Plano de apoyo: Imágenes aéreas ruins of an hotel destroyed by the tsunami MIYAKO, JAPÓN TARO, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN 26 DE FEBRERO DE 2021 FUENTE: AFPTV 11. Plano de apoyo: Imágenes aéreas cost of Miyako city seen from the top of a anti-tsumani seawall RIKUZENTAKATA, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN TARO, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN 25 DE FEBRERO DE 2021 26 DE FEBRERO DE 2021 FUENTE: AFPTV 12. Plano de apoyo: Imágenes aéreas stairs on a seawall NODA, JAPÓN27 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 13. Imágenes aéreas dique antitsunami en Noda YAMADA, IWATE, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN26 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 14. Plano medio casas en Yamada detrás de dique15. Imágenes aéreas dique de Yamada TOKIO, JAPÓN12 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 16. Plano panorámico profesor Tomoya Shibayama frente a simulador de tsunami17. Plano de apoyo: Imágenes aéreas simulador de tsunami 18. SOUNDBITE 2 - Tomoya Shibayama, profesor de ingeniería civil y medioambiental (hombre, japonés, 29 seg.): "En el caso de los muros que ya estaban en ese momento, se entendió que una vez que el agua pasó por encima de ellos, la corriente se hundió en los cimientos, provocando el colapso de toda la estructura. Los nuevos muros fueron entonces diseñados para que este fenónemo de erosión no ocurra y que se mantengan en pie”." 19. Plano de apoyo: Imágenes aéreas Professor Tomoya Shibayama in front of a tsunami simulator 20. Plano de apoyo: Imágenes aéreas simulador de tsunami YAMADA, IWATE, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN26 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 21. Plano general dique22. Primer plano dique NODA, JAPÓN27 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 23. Imágenes aéreas dique OFUNATO, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN27 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 24. Plano general dique RIKUZENTAKATA, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓNKESENNUMA, PREFECTURA DE MIYAGI, JAPÓN25 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 25. Plano de apoyo: Imágenes aéreas gate in a seawall KESENNUMA, PREFECTURA DE MIYAGI, JAPÓN25 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 26. SOUNDBITE 3 - Makoto Hatakeyama, productor de ostras (hombre, japonés, 39 seg.): "Ya sea que vivamos sintiendo la presión del mar a diario y siendo conscientes de que un tsunami puede golpear en cualquier momento, o que vivamos diciéndonos que el muro tal vez resistirá y nos protegerá, al final, lo importante es la decisión de evacuar lo más rápido posible. En cuanto hay un mínimo terremoto, siempre repetimos: '¡Cuidado con el tsunami, mantente en guardia!' Hay que evacuar de inmediato, la pregunta no es si el muro nos protegerá. Haya un muro o no, lo único que hay que hacer es evacuar " RIKUZENTAKATA, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN KESENNUMA, PREFECTURA DE MIYAGI, JAPÓN 27 DE FEBRERO DE 2021 25 DE FEBRERO DE 2021 FUENTE: AFPTV 27. Plano de apoyo: Imágenes aéreas seawall under construction 28. Plano de apoyo: Imágenes aéreas pueblo de Makoto Hatakeyama reconstruido tras desastre RIKUZENTAKATA, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN KESENNUMA, PREFECTURA DE MIYAGI, JAPÓN 25 DE FEBRERO DE 2021 FUENTE: AFPTV 29. Plano de apoyo: Imágenes aéreas seawall TARO, PREFECTURA DE IWATE, JAPÓN KESENNUMA, PREFECTURA DE MIYAGI, JAPÓN 26 DE FEBRERO DE 2021 25 DE FEBRERO DE 2021 FUENTE: AFPTV 30. Plano de apoyo: Imágenes aéreas construction work of the new seawall of Taro city TANOHATA, JAPÓN26 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 31. Plano medio luna vista a través de escaleras de dique32. Primer plano luna y dique