Jaime Peñafiel sale en defensa del Rey Juan Carlos I

05/07/2020 Jaime Peñafiel



MADRID, 3 (CHANCE)



Jaime Peñafiel ha escrito un nuevo libreo, 'Los reyes también lloran', y hemos hablado con él sobre lo que ha significado este nuevo proyecto para él y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra por la defensa a ultranza que ha hecho de Don Juan Carlos I, sobre todo en estas fechas en las que se está siendo tan crítico con él.



Con precisión y justicia, al menos personal, Jaime Peñafiel ha confesado que: "Juan Carlos no ha cometido ningún delito, es un delito fiscal. Aceptar donaciones no es delito, aceptar comisiones, tampoco. Es delito si no lo declaras. Ahora la regularización que ha hecho ha sido de unos vuelos privados, por valor de 8 millones de euros. Eso tampoco es un delito. La gente le está señalando con el dedo porque está en una situación mala. Aquí hay una víctima, que es doña Sofía, que no entiendo por qué no se ha divorciado, su hija se ha divorciado, Letizia es una divorciada, a nadie le sorprendería. ¿Por qué quiere seguir siendo reina? Eso es algo que habrá que preguntarle a ella. yo no lo entiendo".



En cuanto a la marcha del emérito de España en agosto del 2020, el periodista tiene claro que hay un único culpable de eso: "Fue el hijo el que le echó, presionado por el gobierno. Felipe está en manos de Sánchez e ignora que Sánchez e Iglesias quieren cargarse la monarquía. Le presionaron y fue un momento infame. Felipe llamó a su padre al despacho y delante de Jaime Alfonsín, el hijo no se lo dijo, el jefe de la casa le dijo, de parte de la vicepresidencia del gobierno tiene que dejar esta casa y el país. Es algo ilegal. Los que le echaron no saben que hacer para mantener el tipo. Vendrá en cualquier momento".



Peñafiel ha tenido también palabras para Corinna Larsen, de la cual asegura que es muy peligrosa porque habla desde el rencor: "Está despechada y es muy peligrosa. Él pensaba casarse. Se reunió con sus hijos y todo para decirles que se iba a divorciar y Felipe le dijo que tendría que abdicar. Pero pasó algo que yo no entiendo, porque incluso pidió la mano de Corina a su padre, al viejo estilo. Cuando habla con Corina le dice que tiene otra amante, una valenciana. La otra coge un cabreo de mil demonios y se rompe la oportunidad de casarse, no la relación, después siguieron".



Hoy hemos conocido que las Infantas Elena y Cristina habían sido vacunadas en el último viaje que habían hecho a Abu Dabi y esto, Peñafiel, asegura que no tiene nada de malo: "Yo creo que está bien, la gente lo criticará. Las únicas personas que han ido a verle han sido sus hijas. La Infanta Elena, que es una magnífica mujer y hubiera sido una magnífica reina. Se la apartó, porque le correspondía. No se sabe por qué no estaba en condiciones. Es una niña que hoy está demostrando que es una mujer sensata muy unida a su padre, ha ido tres veces. Nadie más ha ido".



Como siempre, muy crítico con la Reina Letizia, asegura que nunca ha tenido un buen trato hacia Doña Sofía y Don Juan Carlos I: "Letizia tiene un carácter, incluso con doña Sofía, en la catedral de Palma, donde la agredió verbalmente y gesticularmente. Ahora lo está haciendo bien, se está rehaciendo bastante. Está haciendo a la niña a su imagen y semejanza, que tampoco es bueno".