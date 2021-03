Fernando Fernández Tapias, arropado por Nuria González, se ve las caras en los juzgados con sus hijos mayores

02/03/2021 Fernando Fernández- Tapias ha llegado a los juzgados con su mujer, Nuria González EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Los hijos que el naviero tuvo con Chiqui de la Riva pretenden incapacitar a su padre después de que este nombrase a su hijo Juan Carlos como nuevo presidente del Grupo Tapias



MADRID, 2 (CHANCE)



Hace menos de un mes, Fernando Fernández Tapias decidía abandonar las funciones ejecutivas de su Imperio y ceder las riendas de la mayor parte de sus sociedades a su hijo Juan Carlos, de 38 años - fruto de su matrimonio con Juana Courel - y más conocido como Tito.



Pese a que el naviero se encuentra "como una rosa" a sus 82 años, y seguirá como Presidente Honorífico del Grupo Tapias, ha decidido, teniendo en cuenta su edad y como informaba el portal "Vanitatis", retirarse de la primera línea de sus negocios.



Lo que no podía imaginar Fefé es que sus hijos mayores, Fernando, Borja e Íñigo, fruto de su primer matrimonio, con Chiqui de la Riva, a los que relevó de sus cargos ejecutivos en sus sociedades en los últimos años y con los que no tiene relación alguna en la actualidad, iban a tomar medidas en el asunto, intentando evitar que Tito se convierta en el nuevo Presidente del Grupo Tapias.



Para ello, han denunciado a su padre y piden su incapacitación, acusando al naviero de no estar en plenas condiciones para tomar ciertas decisiones, como la de su relevo al frente de sus empresas. Una traición que Fefé no se esperaba pero que ha afrontado, como todo en su vida, con entereza y valentía.



Con muy buen aspecto de salud y arropado por su mujer, Nuria González, y el hijo que tiene con ésta, Iván, de 17 años, Fernando ha llegado a los juzgados tranquilo y confiado en que el juez le de la razón frente a la intención de sus tres hijos mayores de incapacitarlo.



Iván, en silla de ruedas debido a una lesión, ha querido estar presente en el juicio para, como informó el diario "La razón", "desmontar algunas de las acusaciones que han presentado sus hermanos mayores". Y es que, muy unido a su padre, no va a consentir que se ponga en tela de juicio su salud mental a la hora de tomar decisiones concernientes a su empresa.



Poco después, y para declarar como testigo, ha llegado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, gran amigo de Fernando, sin hacer declaraciones sobre este duro trago para el naviero.



Los hijos de Fefé, Fernando, Borja e Íñigo han llegado juntos poco después y, muy serios, han entrado a los juzgados, donde en estos momentos están pidiendo al juez que incapacite a su padre y revoque la presidencia del Grupo Tapias para su hermano Juan Carlos, nombrado por el naviero hace menos de un mes.