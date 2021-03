El presidente uruguayo alcanza el 64 % de aprobación en su primer año de Gobierno

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 1 mar (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, alcanzó un 64 % de aprobación -la más alta para un mandatario en lo que va del siglo- en su primer año de mandato, que se cumplió este 1 de marzo, según una encuesta publicada este lunes por la consultora Cifra.

La encuesta también reveló que el 25 % desaprueba la gestión del presidente uruguayo y el 11 % no sabe o no contesta.

Según el estudio, en marzo de 2020 un 16 % no apoyaba a Lacalle Pou mientras que casi un año después, en febrero de 2021, un 25 % de los uruguayos tenía un juicio negativo, lo que supone una subida de 9 puntos en esa desaprobación.

En tanto, en marzo de 2020, durante su primer mes de gestión, un 60 % tenía un juicio positivo y en febrero de 2021 fue el 64 % de los uruguayos quienes aprobaron.

"La evaluación del desempeño del presidente es diferente entre quienes lo votaron en noviembre y quienes no: entre los votantes blancos (del Partido Nacional, centroderecha) el 93 % aprueba su gestión. Entre quienes votaron a los otros partidos de la coalición, el 94 % lo hace. En la oposición, en cambio, solo un cuarto tiene un juicio positivo", explica el informe.

Respecto al primer año de mandato de sus antecesores, Lacalle Pou se ubicó por encima de Jorge Batlle (Partido Colorado, centroderecha), que tenía el 27 % de aprobación en 2001, Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda) en 2006, con el 56 %; y tanto José Mujica (FA) en 2011, como Vázquez en su segundo gobierno en 2016, obtenían el 39 % de juicios positivos.

Los apoyos al mandatario difieren por región, en el interior alcanza 68 % de aprobación, mientras que en Montevideo -gobernado por la izquierda desde 1990- el 59 % de los consultados aprueba su gestión.

La encuesta se desarrolló vía telefónica a nivel nacional con 703 entrevistados en sus hogares entre los días 18 y 28 de febrero de 2021.

"El margen de error máximo esperado para un 95 % de confianza es aproximadamente 3,7 puntos porcentuales en más o en menos (+/- 3,7). Cuando corresponde, se compara con datos de encuestas anteriores de Cifra, con características técnicas similares", concluye el informe.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cumplió este lunes el primer año de sus cinco de mandato (2020-2025) y este martes comparecerá ante la Asamblea General para valorar su gestión en estos 365 días, atravesados por la pandemia de la covid-19.