Expresidente francés Nicolas Sarkozy condenado a 3 años de cárcel por corrupción

París, 1 Mar 2021 (AFP) - Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer expresidente francés en recibir una pena de este tipo.No obstante, Sarkozy, de 66 años, no irá a prisión ya que su pena a un año de cárcel en firme puede ser conmutada y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto.Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, es el segundo exmandatario en ser condenado por la justicia, después de su antecesor y mentor político Jacques Chirac en 2011 por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París. Pero por problemas de salud, Chirac nunca compareció ante la corte.Sarkozy, que repitió incansablemente durante su juicio que nunca ha cometido "el más mínimo acto de corrupción", escuchó su sentencia de pie frente al tribunal, aparentemente impasible. El expresidente de derecha y sus abogados no hicieron ninguna declaración al salir de la sala.El tribunal de París también condenó a la misma pena al exmagistrado, Gilbert Azibert, y al histórico abogado del expresidente, Thierry Herzog. Este último también fue condenado a una inhabilitación profesional de 5 años.Los jueces dictaminaron que hubo un "pacto de corrupción" entre Sarkozy, Herzog y Azibert. Las penas son inferiores a las que había solicitado la fiscalía: cuatro años de prisión, dos de los cuales firmes, alegando que la imagen presidencial se había visto "afectada" por este caso que tuvo "efectos devastadores". - Información privilegiada - Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto con Herzog, a Azibert, cuando éste era juez del Tribunal Supremo.Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt.A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió.Durante el juicio, que terminó el 10 de diciembre, la defensa protestó contra un caso basado en "fantasías" e "hipótesis" y pidió la absolución de los acusados.Retirado de la política desde 2016 pero todavía muy popular en la derecha francesa, Sarkozy tiene varias cuentas pendientes ante la justicia.Está implicado en varios casos, incluidas las sospechas de financiación libia de su campaña de 2007, de la que salió victorioso. Esta primera condena para Nicolas Sarkozy llega a pocos días de que se enfrente a un segundo juicio el 17 de marzo en el caso "Bygmalion", relativo a los gastos de su campaña presidencial de 2012.asl-alv/meb/mar -------------------------------------------------------------