El cantante vallenato Jorge Oñate muere por complicaciones derivadas de la covid-19

Familiares y seguidores del cantante colombiano Jorge Oñate, fallecido este sábado, se reúnen para despedir el féretro hoy, en Valledupar (Colombia). EFE/Geigler Jiménez

Barranquilla (Colombia), 28 feb (EFE).- El cantante y compositor colombiano Jorge Oñate, uno de los más populares de la música vallenata, falleció en la madrugada de este domingo en Medellín a causa de complicaciones derivadas de la covid-19, informaron fuentes de su entorno.

El deceso del artista, de 71 años, se produjo luego de permanecer hospitalizado desde el 18 de enero, primero en el Instituto Cardiovascular, en Valledupar, capital del departamento del Cesar (noreste), desde donde la semana pasada fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

Oriundo del municipio de La Paz, en cercanías de Valledupar, Jorge Oñate era uno de los clásicos de la música vallenata, con una destacada trayectoria musical de más de medio siglo, y por su potente voz era conocido como "El Jilguero de América" y "El Ruiseñor del Cesar".

Debido a su crítica condición su hijo Jorge Antonio Oñate había publicado en redes sociales el pasado viernes un video en el que invitaba a rezar por la salud del artista.

"Presenta problemas en los pulmones, que es lo que ataca principalmente el covid-19, y se le junta, por decirlo así, con un problema renal y efectivamente tocó hacerle diálisis. Mi papá mientras estaba despierto no quería llegar a ese punto", había expresado el hijo del cantante.

Jorge Oñate inició su carrera musical en 1968 con el conjunto llamado "Los Guatapurí", pero el reconocimiento musical llegó al año siguiente, cuando se consolidó como el vocalista del conjunto "Los Hermanos López" con canciones como "El Cantor de Fonseca" y "No voy a Patillal".

Oñate continuó cosechando éxitos con canciones como "Nido de amor", "Mujer marchita", "Ausencia", "Alicia adorada", "El corazón del Valle", "Igual que aquella noche", "Volví a llorar", "Una aventura más", "El cariño de mi pueblo", y más recientemente con "El más fuerte" o "Te dedico mis triunfos".

A lo largo de su carrera Jorge Oñate hizo pareja con reconocidos acordeonistas como Miguel López, Emiliano Zuleta, Nicolás "Colacho" Mendoza, Juancho Rois, Álvaro López, Gonzalo "Cocha" Molina, Julián Rojas y Cristian Camilo Peña, la mayoría de ellos ganadores del Festival de la Leyenda Vallenata.

Oñate fue galardonado en 2010 con el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Su fallecimiento fue lamentado no solamente por artistas, sino también por dirigentes como el presidente colombiano, Iván Duque, y el exmandatario y líder del partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, a quien Oñate había expresado su cercanía política.

"Lamento profundamente la muerte del maestro Jorge Oñate. Hombre de la música, del folclor, de la cultura vallenata y encarnación de los juglares clásicos de nuestras letras. Gracias Maestro por darle tanta alegría a Colombia. Solidaridad con su familiares y amigos", publicó Duque en su cuenta de Twitter.

Por su parte Uribe expresó en la misma red social: "Se suman los dolores del alma con el fallecimiento del noble amigo maestro Jorge Oñate".