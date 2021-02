Vanderlei Luxemburgo abandona el Vasco da Gama casi al borde del descenso

En la imagen, el entrenador brasileño Vanderlei Luxemburgo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Río de Janeiro, 24 feb (EFE).- El entrenador Vanderlei Luxemburgo dejó este viernes la dirección del Vasco da Gama, un día antes de la última jornada del Campeonato Brasileño, en la que el equipo carioca enfrenta una muy seria amenaza de caer a la Segunda División.

El club informó en una nota que la salida del entrenador fue decidida "de común acuerdo", pero Luxemburgo divulgó un mensaje en sus redes sociales en el que dio a entender que fue destituido.

"No conseguimos la renovación del contrato. El Vasco da Gama entendió que no debería dar continuidad a mi trabajo" en la próxima temporada y "entendí que eso es parte de un proceso natural, normal en el fútbol", indicó el exseleccionador brasileño.

Luxemburgo asumió las riendas del Vasco da Gama el pasado 1 de enero, con el club ya en una muy delicada posición en el Campeonato Brasileño, que el veterano entrenador, de 68 años, no pudo revertir.

El equipo se encuentra en la casilla 17 de la clasificación y encabeza el grupo de cuatro clubes que caerán a Segunda División.

En la última jornada del torneo, que se disputará este jueves, el Vasco da Gama tendrá la misión imposible de imponerse por al menos 12 goles de diferencia al Goias y, además, esperar una derrota del Fortaleza, que visitará al Fluminense.

Según Luxemburgo, el Vasco da Gama tiene serios problemas de presupuestos y está embarcado en un proceso de reestructuración, en el que "no cabía" la renovación de su contrato.

El entrenador, que ya dirigió a los más importantes equipos de Brasil y que en la temporada 2004-2005 estuvo al frente del Real Madrid, dijo que cuando aceptó incorporarse al Vasco da Gama con la amenaza del descenso, lo hizo creyendo que "podría contribuir a que se mantuviera en la primera" división.

"No conseguí", concluyó el técnico, quien dijo que abandona el equipo carioca "feliz por haber trabajado en esa institución", sin "ningún tipo de rencores" y convencido de que el Vasco estará de vuelta en la Primera División en 2022.