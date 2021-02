Ministros de Exteriores evocan "excelentes relaciones" de España y Marruecos

La ministra de Exteriores de España, Arancha González-Laya. EFE/EPA/YVES HERMAN

Rabat, 23 feb (EFE).- Los ministros de Exteriores de España, Arancha González-Laya, y Marruecos, Nasser Burita, se entrevistaron hoy por videoconferencia y evocaron "la excelencia de las relaciones" que unen a los dos países, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas marroquíes.

Según las fuentes, los ministros trataron sobre la próxima celebración de la Reunión de Alto Nivel "en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan", así como "otros temas de interés común en el Magreb, el Sahel y la zona euromediterránea".

Las fuentes recordaron que Burita citó las palabras de Mohamed VI de que considera a España como "socio natural", y acordaron igualmente "reforzar la cooperación sectorial en los ámbitos económico, cultural y educativo".

No quedó claro si la llamada fue por iniciativa marroquí o española. La cancelación de la reunión de alto nivel el pasado diciembre generó entonces numerosos artículos de prensa en uno y otro lado del Estrecho en los que se subrayaban los desencuentros entre ambos ministros.

Recientemente, el semanario TelQuel citaba "fuentes diplomáticas" marroquíes que no identificaba y que citaban cuatro cuestiones que suscitaban el enfado de Rabat con España: la gestión de la inmigración, el trato de los menores marroquíes en España, el estatus de Ceuta y Melilla y la cuestión del Sáhara Occidental.

En todas esas cuestiones, según aquella fuente, Rabat exigiría un cambio de actitud por parte de España, aunque todo ello no haya sido evocado hoy en la videoconferencia entre los dos ministros.