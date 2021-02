Fernández se emociona al ser nombrado huésped distinguido de Ciudad de México

Fotografía cedida hoy por Gobierno de la CDMX que muestra al presidente de Argentina, Alberto Fernández y la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en Ciudad de México (México). EFE/GOBIERNO DE LA CDMX/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 23 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se emocionó este martes al ser nombrado huésped distinguido de Ciudad de México, en un acto en el que recordó la riqueza cultural mexicana y el papel que el país jugó al "abrir las puertas a los maltratados" por la dictadura de Videla.

"Siempre México abrió las puertas a los maltratados en el mundo. Son demasiadas las historias que uno puede contar, desde (José) Martí en adelante, pasando por Trotski y terminando en Evo Morales", expresó Fernández en el Salón de Cabildos del ayuntamiento capitalino, un espacio con cinco siglos de historia.

El mandatario argentino sostuvo a duras penas las lágrimas al recordar a un profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde él también es docente desde hace tres décadas, que se exilió en México durante la dictadura militar en la década de 1970.

"No puede dejar de emocionarme cuando hablo de él. Lo digo de corazón. Y cuando estoy en México me emociono un poco más, porque acá lo abrazaron. Se fue expulsado de mi país, maltratado, y lo abrazó la Universidad de México, la procuraduría le dio trabajo", rememoró.

El peronista, que recordó el asilo mexicano a mandatarios como Evo Morales o el español Manuel Azaña cuando se impuso el franquismo, dijo que no puede ocultar "la admiración" que siente por México, además del "respeto y cariño" que profesa a los mexicanos.

Fernández, de visita oficial en México para participar en las conmemoraciones del 200 aniversario de la independencia del país norteamericano, recordó el "mismo origen" de ambas naciones y aseguró que fue para él "una dicha de Dios" gobernar Argentina en el mismo momento que Andrés Manuel López Obrador gobierna México.

"¿Qué mas puedo pedir? Estoy en México, en un México gobernado por gente honesta, en un México gobernado por gente que valora la política en su mejor concepto. Estoy muy feliz y además eternamente agradecido", expresó, tras asegurar que comparte con López Obrador "una mirada común" sobre la política.

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró a Fernández que "es un honor" condecorarle como huésped distinguido de la capital, un reconocimiento otorgado también a Evo Morales "después del golpe militar del que fue objeto".

Sheinbaum enumeró la "historia milenaria" de Ciudad de México, desde la fundación de Tenochtitlán hasta el presente, incluida la colonización y la independencia, para enfatizar los orígenes comunes entre ambas naciones.

La alcaldesa incidió también ante Fernández en "el sueño de la América grande" que se empezó a cocinar con los "miles de familias argentinas" exiliadas en México en la década de los 70 del siglo XX.

"Desde la ciudad enarbolamos el sueño de la América grande, de la patria grande", subrayó Sheinbaum tras ensalzar las semillas culturales que los argentinos emigrantes dejaron en México y los mexicanos.

"Con esa solidaridad y cariño con el que recibimos a miles de familias en los 70, lo recibimos a usted, señor presidente. Con el reconocimiento de nuestra historia que nos hermana, pero sobre todo, hoy más que nunca, con la esperanza en el presente y en el porvenir de nuestra patria grande, la América Latina", concluyó.