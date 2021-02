Ecuador.- Yaku Pérez insiste en la impugnación de los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador

08/02/2021 El candidato presidencial del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR FRANKLIN JACOME



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El candidato del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, ha reafirmado este domingo su intención de seguir adelante con los recursos contra los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero, que dejan a Pérez fuera de la segunda vuelta, que se disputarán Andrés Arauz y Guillermo Lasso.



"Presentamos una denuncia en la Fiscalía y fuimos notificados hoy, pero el CNE se nos adelantó y proclamó los resultados. No importa, no hay crimen perfecto, continuaremos con la impugnación", ha declarado Pérez, según recoge el diario 'El Universal'.



"Esta candidatura está sembrada en el corazón de los ecuatorianos, así hagan trampas y rompan los acuerdos (...). Ya sabíamos que no iban a darnos paso al reconteo porque ahí hay un acuerdo entre Nebot y Correa, pero ante eso nuestra salida es la impugnación y lo haremos en las próximas horas", ha afirmado en referencia al líder conservador Jaime Nebot y al expresidente Rafael Correa.



Pérez y otros dirigentes de indígenas han sido recibidos este domingo en Tungurahua, en la provincia andina de la Sierra centro del Ecuador, de camino hacia Quito.



Este domingo de madrugada, el CNE ha proclamado los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales: la candidatura más votada ha sido la liderada por Andrés Arauz, de la progresista Unión por la Esperanza (UNES, 3.033.753 votos y 32,72 por ciento de apoyo), mientras que el conservador Guillermo Lasso, de la alianza CREO-Partido Social Cristiano (CREO-PSC), se ha hecho con 1.830.045 votos (19,74 por ciento), ligeramente por delante del candidato indigenista, Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik (1.797.445 votos, 19,39 por ciento). Arauz y Lasso se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta, prevista para el 11 de abril.