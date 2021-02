Ciencia.-El mayor cráter de la Luna ofrece pistas sobre su manto temprano

16/02/2021 Cuenca del polo sur de Aitken en la Luna, a partir de los datos de la sonda Kaguya de JAXA POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JAXA



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Modelos, datos de teledetección y conocimientos de muestras lunares han sido combinados para refinar la línea de tiempo del desarrollo de la Luna a partir de su cráter más representativo.



La cuenca SPA (South Pole-Aitken Basin), la más antigua, profunda y más grande de la luna, se formó por un impacto masivo a principios de la historia lunar, hace aproximadamente 4.300 millones de años, y su forma y composición pueden dar a los investigadores una idea de cómo era la Luna en ese momento.



Las simulaciones de modelos muestran que el impacto que hizo la SPA fue lo suficientemente enérgico como para expulsar materiales del manto temprano de la luna. El patrón de salpicadura simulado corresponde a áreas de la superficie lunar que se sabe que son ricas en torio, y los investigadores proponen que este material expulsado representa la "escoria" de un manto fundido temprano.



A medida que el océano de magma temprano de la luna se enfrió, los minerales y elementos cristalizaron y se elevaron para formar parte de la corteza o se hundieron para formar parte del manto inferior. Al final de este proceso, el torio y otros elementos densos e incompatibles se dejaron en la escoria intercalados entre la corteza y el manto.



Para explicar las dramáticas diferencias entre el lado lunar cercano y el lado lejano, las teorías anteriores sugirieron que las heces ricas en torio ocurrían solo en el lado cercano.



Sin embargo, los nuevos resultados --publicados en Journal of Geophysical Research: Planets por científicos del Centro Goddard de la NASA y otras instituciones-- demuestran que estas sustancias fueron expulsadas por un impacto en el lado opuesto de la luna.



Esta observación implica que en el momento del impacto, el material rico en torio debe haber sido distribuido globalmente y aún no haber migrado hacia el lado cercano o hundido hacia el núcleo, lo que se espera que ocurra al final del proceso de cristalización del manto debido a su alta densidad.



A diferencia de los materiales expulsados, la roca derretida por el impacto del SPA no contiene abundante torio. Debido a que un impacto puede derretir materiales de profundidades mayores que aquellas donde se origina el material expulsado, la escasez de torio en el derretimiento indica que el manto temprano tenía capas distintas: una capa rica en torio justo debajo de la corteza y una capa diferente debajo de ella.



Los científicos identificaron objetivos potenciales para futuras misiones de muestreo centradas en el material expulsado, lo que podría producir una imagen más clara del manto temprano de la luna. El trabajo adicional también debería centrarse en determinar la edad de la SPA, dicen, porque la vasta y antigua cuenca es clave para comprender la línea de tiempo de la historia lunar.