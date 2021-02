Chile expulsará a más de cien migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos

Amplía con declaración de ministro de Defensa y del Servicio Jesuita a Migrantes ///Santiago, 9 Feb 2021 (AFP) - Chile expulsará a más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que cruzaron la frontera norte con Bolivia por pasos no habilitados y de manera irregular, indicó este martes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado."El vuelo (a Venezuela y Colombia) sale mañana muy temprano", anunció Delgado, que este martes se trasladó a la pequeña localidad fronteriza de Colchane para verificar la situación que se vive debido a la gran cantidad de personas, mayoritariamente venezolanas, que están ingresando de manera irregular a Chile desde Bolivia.Buena parte de las expulsiones obedecen a razones "administrativas" tras su ingreso irregular a Chile, y once de ellas por "motivos judiciales", explicó el ministro.Todos serán expulsados en un avión militar que el miércoles parte desde la ciudad de Iquique (unos 2.100 km al norte de Santiago), en la región de Tarapacá.Buena parte de los migrantes irregulares ingresan por la localidad de Colchane, a 3.600 metros de altitud, adonde Delgado viajó el martes junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y de Defensa, Baldo Prokurica, para anunciar medidas ante el aumento del flujo migratorio.Según autoridades locales, por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero, diez veces más que el año pasado, y por Colchane han pasado más de 1.500, dos de los cuales murieron.Tras ingresar a pie a través de un inhóspito camino bajo temperaturas extremas, acampan en esta pequeña localidad, habitada por comunidades indígenas aymaras, para luego seguir su viaje a las ciudades de Iquique, o Santiago."Es muy importante tomar en cuenta la complejidad de la situación. La migración venezolana se ha transformado hoy día en una emergencia regional", sostuvo por su parte Allamand.Por su parte, el ministro Prokurica indicó que se ha reforzado la seguridad con militares y equipos de vigilancia que "están a disposición para apoyar a Carabineros (Policía) y a la PDI (Policía civil)" en el control fronterizo.Desde 2014, cerca de 500.000 venezolanos se afincaron en Chile escapando de la crisis política y económica en su país.Los venezolanos se han convertido en la colonia extranjera más numerosa de Chile.En 2018, el gobierno de Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, que se seguía entregando hasta enero, según confirmo a la AFP la Cancillería chilena.Ese documento les permite contar con cédula de identidad y facilita su integración al país. Sin embargo, el Servicio Jesuita a Migrantes aegura que en los últimos meses la solicitud de esta visa ha sido rechazada "masivamente"."Desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%", indicó este organismo en un comunicado. msa/pa/yow/rs -------------------------------------------------------------