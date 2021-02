Bolivia espera salida "extrajudicial" por costos operativos de un avión ruso

En la imagen, el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco. EFE /Luis Ángel Reglero/Archivo

La Paz, 8 feb (EFE).- Bolivia gestiona una solución "extrajudicial" con Rusia para evitar ir a una corte de arbitraje por los costos de operación no cancelados de un avión ruso que en 2019 llegó al país para sofocar los incendios forestales que afectaron alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques.

Bolivia busca "una solución extrajudicial" y "amigable por la vía diplomática" por las operaciones que la aeronave rusa Ilyushin Il 76 realizó entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre de 2019 y que llega al millón de euros, aseguró a Efe este lunes el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

El funcionario identificó "omisiones" del Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez al que señaló de hacer que la inicialmente deuda de 796.000 euros se incremente y provoque una demanda que presentó Rusia ante un tribunal de arbitraje en el que Bolivia "no tiene las de ganar".

"OMISIONES" E INCREMENTO

Blanco apuntó que el avión bombero ruso, de los "más grandes que hay en el mundo", no fue alquilado sino que el monto adeudado son "costos asociados a su operación" como el pago de seguro, combustible, depreciación de la nave, sustento de la tripulación, entre otros y que prevaleció una "solicitud de cooperación" que hizo Bolivia para afrontar la catástrofe ambiental.

Durante los últimos días del Gobierno del expresidente Evo Morales, en 2019, se hizo un primer desembolso pero el segundo de 796.000 quedó pendiente, algo que debía cumplir la Administración interina de Áñez, cosa que no se produjo, aseguró.

El viceministro señaló que Rusia mantuvo contactos con el Ministerio de Defensa y luego con la Cancillería comunicando por escrito la exigencia de cumplir con la deuda, al menos en enero y junio del año pasado, y que de aquello "existe la documentación que prueba".

No obstante, hace como un mes Bolivia fue notificada con una denuncia ante una corte de arbitraje por un millón de euros ya que se aplicó el 0,05 % de interés por día de retraso, dijo Blanco.

POLÉMICA CON EXFUNCIONARIOS

Esta situación levantó una polémica entre funcionarios del Gobierno del presidente Luis Arce y extrabajadores estatales como la excanciller interina Karen Longaric.

Justamente, la exministra de Exteriores escribió este lunes en Twitter que los actuales funcionarios "mienten para tapar su incompetencia y desprestigiar a la anterior gestión".

También señaló que la Cancillería "cumplió con su deber" informando al Ministerio de Defensa, dirigido por el exministro interino Luis Fernando López, sobre las notas de la embajada de Rusia y junto a ello publicó fotografías de esas notas.

No obstante, en una publicación del pasado domingo, la exministra señaló que las notas de Rusia "no fueron dirigidas" a su despacho y que "el tema no es competencia de la Cancillería", entre otras observaciones que ameritaron respuestas de Blanco en redes sociales.

Consultado sobre las posibles sanciones que podrían existir a las supuestas omisiones de la gestión anterior, el viceministro señaló que aquello estará sujeto a una valoración de las instancias encargadas del proceso, ya que la labor actual de la Cancillería es gestionar el acercamiento con Rusia.

"Cuanto antes se resuelva será mejor", finalizó.