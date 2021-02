Maxi Iglesias cumple 30 gloriosos años

27/04/2017 Spanish actor Maxi Iglesias attends 'Las Chicas Del Cable' premiere at the Callao cinema on April 27, 2017 in Madrid, Spain. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CARLOS ALVAREZ



MADRID, 6 (CHANCE)



Es uno de los actores más atractivos de nuestro país, presume de soltería y lo cierto es que cada vez que le vemos interpretando un papel en alguna serie o película nos quedamos embobados mirando la pantalla porque no se puede tener más profesionalidad que él. Hablamos de Maxi Iglesias, al que conocimos entre los pasillos del Instituto Zurbarán cuando interpretaba el papel de Cabano en 'Física o Química' y desde entonces su carrera profesional no ha parado de crecer como la espuma.



Sin duda, es uno de los rostros más atractivos de nuestro país porque tiene un porte y un físico envidiable para muchos, de hecho han sido muchos los reportajes que ha llevado a cabo con los que ha subido la temperatura a muchas personas, así como papeles con los que nos hemos quedado enamorados de él, como en 'Valeria'.



Maxi Iglesias cumple hoy 30 años y la verdad, quién lo diría. Le conocimos cuando era un niño y ahora es todo un hombre que ha sabido llevar su carrera como actor hasta la cima del éxito. Hace pocos meses pudimos verle de nuevo en el 'Reecuentro de Física o Química' y lo cierto es que fueron muchos los seguidores que se emocionaron al ver a todo el elenco junto y exprimir en pantalla el paso de los años de los actores.



Siempre ha sido muy discreto con su vida privada y lo cierto es que nunca hemos conocido más allá de lo que expone públicamente en sus redes sociales, parece que sigue estando soltero y que vive la vida como si cada día fuera el último, ya que cuando no tiene rodajes, su pasión es ir a la aventura. ¡Muchas felicidades Maxi!