Aumentan las protestas universitarias en Turquía ante el control del Gobierno

Estambul, 5 feb (EFE).- Cientos de docentes y estudiantes universitarios salieron de nuevo a las calles este viernes en varias ciudades de Turquía para protestar contra el intento del Gobierno de controlar las universidades públicas del país, mientras que el presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, condenó una vez más las manifestaciones.

Más de 500 estudiantes fueron detenidos esta semana tras violentas protestas contra el nuevo rector de la universidad estambulí de Bogaziçi, Melih Bulu, nombrado por Erdogan a principios de años.

Su nombramiento es interpretado por los críticos como un intento del Gobierno turco de ejercer influencia sobre la universidad porque Bulu no pertenece al ámbito académico de Bogaziçi y es un antiguo candidato a diputado del gobernante partido AKP.

Las concentraciones se han extendido ya a 38 de las 81 provincias del país eurasiático, con muestras de solidaridad de académicos y estudiantes que reclaman más independencia en las universidades y la liberación de los estudiantes detenidos.

"Reiteramos nuestra llamada a que los rectores y otro personal administrativo de las universidades de nuestro país debe ser elegido por el profesorado", señalaron hoy en la capital turca en un declaración conjunta unos 200 académicos de la prestigiosa Universidad Técnica de Oriente Medio (ÖDTÜ, en sus siglas en turco).

"Lamentamos decir que esta semana se escribirá en la historia de la academia (turca) como una semana negra y vergonzosa", agregaron.

Por su parte, Erdogan volvió hoy a arremeter contra las protestas y acusó a partidos de la oposición de estar detrás de estas movilizaciones, las más importantes de los últimos meses.

"Definir los incidentes en Bogaziçi como incidentes de estudiantes no es correcto. Las cosas que suceden allí no tienen nada que ver con esto. El HDP (partido izquierdista prokurdo) y el principal líder de la oposición (socialdemócrata CHP) están detrás", dijo en declaraciones retransmitidas por el canal NTV.

"Algunas televisiones dicen 'Melih Bulu (el nuevo rector) debe dimitir'. Si pudieran también pedirían la renuncia del presidente", señaló.

Para esta tarde se han convocado otras protestas en solidaridad con los estudiantes de Bogaziçi en grandes ciudades del país, como Ankara, Esmirna y Adana.

El AKP y su partido aliado en el Gobierno, el ultranacionalista MHP, han llamado a los manifestantes "golpistas" y han asegurado que "terroristas" se han infiltrado en las concentraciones contra el rector.

Por otra parte, la Fiscalía de Estambul inició hoy una investigación contra el diputado opositor Ahmet Sik (independiente), por "incitar a la delincuencia" tras pedir públicamente apoyo a las protestas. EFE

