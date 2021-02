Bárbara Rey cumple 71 años, la vedette que nos enamoró a todos

25/08/2018 Bárbara Rey ha querido transmitir en exclusiva para CHANCE qué le parece la retirada del Rey Don Juan Carlos de la vida pública. Lo cierto es que son muchos años en los que la figura de la vedette ha estado ligada con la Casa Real y aunque nunca se haya confirmado ni desmentido nada, la madre de Sofía Cristo ha mostrado su opinión acerca de la figura del Rey emérito. No ha dudado tampoco en expresar cómo ve la relación de Chelo García Cortés e Isabel Pantoja en la isla y lo cierto es que se ha quedado muy a gusto. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Quién no conozca a Bárbara Rey se ha perdido un personaje público de la historia de este país y de los platós de televisión que ha sido de los más impresionantes. La vedette nos conquistó en los escenarios con sus looks, bailes y ese físico exuberante que nos dejaba boquiabiertos cada vez que aparecía frente la cámara. Hoy, la madre de Sofía Cristo cumple 71 años y lo cierto es que sigue siendo una de las mujeres más atractivas de este país.



Se casó con Ángel Cristo y aunque su matrimonio estuvo lleno de idas y de venidas por la mala vida que llevaba el susodicho, Bárbara Rey tuvo dos hijos maravillosos que se han convertido en los amores de su vida: Sofía y Ángel Cristo. Se divorció y pasados los años tuvo que asistir a la muerte de su ex, un duro golpe no solo para ella, sino también para la descendencia que había tenido con él.



Desde entonces hemos visto a la vedette pasearse por los platós de televisión para hacer un repaso de su vida y de las amistades y amores que ha tenido a lo largo de estos años desde que se convirtió en famosa. De todos es sabido aquella noche de pasión con Chelo García Cortés y José Manuel Parada, o la relación que supuestamente tuvo con una de las personas más polémicas en estos últimos tiempos.



Siempre que se ha sentado en un programa de televisión ha dejado a los espectadores pegados a la pantalla. Lo cierto, es que hace ya mucho tiempo que no la vemos y lo último que sabemos de ella es que está viviendo en el lugar que nació: Totana. Ojalá la veamos de nuevo porque eso significa tener a una de las grandes personalidades del corazón de nuevo en la palestra mediática.