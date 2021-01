Fallece en Atenas la DJ, productora musical y cantante SOPHIE

La DJ, productora musical y cantante SOPHIE. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Atenas, 30 ene (EFE).- La DJ, productora musical y cantante SOPHIE, colaboradora de grandes artistas y activista transgénero, murió en la madrugada de este sábado en Atenas, a los 34 años.

La conocida artista murió en su casa de la capital griega, tras un accidente repentino, según informó su equipo en un comunicado en el que pidieron respeto y privacidad para la familia y sus seguidores.

"SOPHIE fue una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década. No sólo por sus producciones ingeniosas y su creatividad, sino por el mensaje y la visibilidad que consiguió. Un icono de liberación", afirmaron en el comunicado.

Nacida y criada en Glasgow (Escocia), Sophie Xeon se mantuvo en un segundo plano de la industria mientras lanzaba colaboraciones exitosas con Madonna -junto a quien escribió en 2015 el single "Bitch I'm Madonna"-, Lady Gaga, Diplo, Charli XCX o Vince Staples.

En 2018 lanzó su álbum debut "Oil of Every Pearl's Un-Insides", marcado por su identidad transgénero, que le consiguió una nominación a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Dance/Electrónica y docenas de reseñas favorables de crítica y público.