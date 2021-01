El argentino Pizarro afirma que Tigres no representará a México en el Mundial

Guido Pizarro (i) de Tigres lamenta una jugada ante Atlético San Luis, durante un partido correspondiente a la Jornada 13 del torneo Guardianes 2020 celebrado en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Antonio Ojeda/Archivo

Monterrey (México), 26 ene (EFE).- El argentino Guido Pizarro, centrocampista de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este martes que su equipo no cargará con la responsabilidad de representar a México en el Mundial de Clubes de Catar que se jugará en febrero.

"Nosotros representamos a nuestra gente, que nos apoya siempre, representamos a una región por ganar la Concacaf, pero no cargamos con la responsabilidad de representar a un país", expresó en rueda de prensa.

El equipo, con sede en la ciudad de Monterrey, norte del país, ganó la clasificación al Mundial de Clubes al conquistar el pasado diciembre la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los Tigres iniciarán su participación en el Mundial el próximo 4 de febrero cuando enfrenten en los cuartos de final al surcoreano Ulsan Hyundai FC, campeón asiático.

"El primer partido será difícil porque es en el que identificaremos el nivel de los demás equipos. Vamos con la mentalidad de ser campeones, como a todas las competiciones que hemos ido", comentó el volante de 30 años.

El antiguo futbolista del Sevilla español reconoció que en el Mundial de Clubes enfrentarán a rivales que les exigirán tener siempre un alto nivel, pero confía en que los Tigres serán el primer equipo mexicano en ganar este título.

"Nos sentimos con la capacidad de ser campeones, pero entendiendo que un partido malo o una noche mala te puede dejar afuera. La mentalidad debe ser dar lo máximo partido a partido", afirmó.

Pizarro, surgido del Lanús de su país, apoyó las multas de 5.000 dólares que la Liga Mx impondrá a los jugadores que violen el aislamiento por la pandemia de la covid-19.

"Debemos hacer conciencia los jugadores de no estar afuera porque ponemos en riesgo a los compañeros. La multa se dio porque sigue habiendo casos de colegas; no hay que quitarle la importancia al virus", comentó.

Antes de comenzar su travesía a Catar, los Tigres recibirán este jueves el Necaxa, en la cuarta jornada del torneo Clausura 2021. En el certamen local, los felinos ocupan cuarta posición de la clasificación con seis puntos.