Jurado confirma candidaturas de César Acuña y expresidente Vizcarra en Perú

En la imagen el empresario César Acuña. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 22 ene (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó las candidaturas del empresario César Acuña a la presidencia de Perú y del exmandatario Martín Vizcarra al Congreso en los comicios generales programados para el 11 de abril.

En el caso de Acuña, el JNE declaró fundada la apelación presentada por el abogado del partido Alianza para el Progreso (APP) contra una resolución que revocó su postulación a inicios de este mes por no haber declarado la propiedad de uno de sus inmuebles en Lima.

El máximo órgano electoral resolvió que el candidato no tenía la obligación de declarar el bien inmueble, al momento de inscribir su candidatura el 22 de diciembre pasado, porque el día 7 de ese mes lo había transferido a una tercera persona.

"En consecuencia, el candidato, según la acreditación notarial que merece fe pública, no habría omitido consignar información relevante al registrar su declaración jurada, en el marco del proceso de inscripción de su candidatura", indicó el JNE en la resolución publicada en sus redes sociales.

JURADO REVOCÓ EXCLUSIÓN DE ACUÑA

En tal sentido, el jurado revocó la resolución en primera instancia que excluyó al acaudalado empresario y declaró improcedentes las candidaturas a la primera y segunda vicepresidencia de su fórmula presidencial, integradas por Carmen Omonte y Luis Iberico.

El partido Alianza para el Progreso había calificado la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro como "totalmente arbitraria e injusta", al considerar que "no ha valorado las normas transitorias", que establecen que "la responsabilidad de obtener información pública de los registros es del JNE".

Acuña, que es propietario de varias universidades privadas y cuyo partido fue uno de los que promovió la destitución del expresidente Martín Vizcarra, había asegurado que apelarían su exclusión de la campaña y que esperaría "que se disculpen con el pueblo".

62 % RECHAZA A ACUÑA

El candidato presidencial tiene uno de los porcentajes de antivoto más alto, con 62 %, mientras que su propuesta aún no cala en las preferencias del electorado, a pesar de que es uno de los pocos que está haciendo campaña presencial en distintas regiones.

Precisamente, en un acto proselitista en la andina Cajamarca, un hombre le gritó "golpista" y que "no le importa el país", cuando encabezaba una movilización por esa ciudad este viernes.

En la anterior campaña electoral del 2016, Acuña quedó fuera de competencia después de que el JNE decidiera, por unanimidad, excluirlo por haber entregado dinero a ciudadanos durante su campaña electoral, lo que está prohibido por ley.

VIZCARRA SIGUE CARRERA AL CONGRESO

En otras resoluciones emitidas este viernes, el jurado electoral rechazó dos tachas presentadas contra la candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso por el partido Somos Perú, con lo cual quedó habilitado para continuar con su campaña.

Las tachas fueron presentadas por la excongresista Yeny Vilcatoma y la ciudadana Mónica Yaya en el supuesto de que Vizcarra no había cumplido con renunciar a la presidencia seis meses antes de los comicios, como requisito para poder presentar su candidatura.

Sin embargo, el JNE señaló que la legislación electoral no contempla al presidente de la República entre los funcionarios que deben cumplir ese requisito para postular en los comicios generales.

Además, recordó que Vizcarra fue destituido del cargo en noviembre pasado y que recién en ese momento pudo haberse planteado la posibilidad de presentarse a los comicios.

PLANTEA POSTERGAR COMICIOS

Vizcarra es el candidato número 1 al Congreso por Somos Perú, con lo cual sus posibilidades de ingresar al Parlamento son bastante altas, pero en vista a la segunda ola de contagios por la covid-19 en el país ha planteado que las elecciones se posterguen hasta mayo.

"Si en vez del 11 de abril corremos las elecciones para la primera vuelta para el 23 de mayo, vamos a estar en esta zona donde hay la confianza de la población. Si queremos cuidar la salud y fortalecer la democracia para que haya una asistencia masiva, tenemos que correr mes y medio las elecciones", propuso Vizcarra.

Según el exmandatario, la postergación que plantea no afectaría la fecha de la asunción del nuevo gobierno y Parlamento que es el 28 de julio, día en que también se celebrará el bicentenario de la independencia del Perú.