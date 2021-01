AMP4.- Irak.- Ascienden a 28 los muertos en un doble atentado suicida en un mercado de la capital de Irak

La UE califica el ataque de "bárbaro e insensato"



El balance de muertos a causa del doble atentado suicida perpetrado este jueves en un mercado de la capital de Irak, Bagdad, ha ascendido a 28, según han confirmado las autoridades, que han indicado además que el suceso se ha saldado con más de 70 heridos.



El portavoz del Mando de Operaciones Conjuntas, Tashín al Jafaji, ha indicado que "la cifra de víctimas del doble atentado suicida en el distrito de Bab al Sharqi ha aumentado a 28 mártires y 73 heridos", tal y como ha recogido la agencia iraquí de noticias INA.



El balance ha sido confirmado por el director de Defensa Civil, Kadim Bohan, en declaraciones a la agencia de noticias NINA. El atentado ha sido perpetrado en la plaza Tayarán, situada cerca de la emblemática plaza Tahrir de la capital.



El Ministerio del Interior ha detallado que el primer terrorista suicida se inmoló después de que varias personas se acercaran a él tras afirmar que estaba enfermo y pedir ayuda, mientras que el segundo hizo estallar sus explosivos cuando los presentes intentaban evacuar a los heridos por la primera deflagración.



La versión choca con la facilitada poco antes por el portavoz del Ejército, Yahya Rasul, quien dijo que los dos terroristas "se inmolaron cuando eran perseguidos por las fuerzas de seguridad" en Bab al Sharqi.



Fuentes locales han apuntado a un importante despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona centro de Bagdad, así como el cierre de varios de los accesos a través de los puentes que conectan la capital.



El presidente de Irak, Barham Salí, ha condenado los ataques, que ha descrito como "un intento por parte de los grupos oscuros" contra los "intereses nacionales" y "las aspiraciones" de la población "a un futuro pacífico".



"Estamos firmemente contra estos intentos deshonestos de desestabilizar nuestro país", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter. "Pedimos a Dios que tenga piedad de las víctimas y que cure a los heridos", ha añadido el mandatario iraquí.



Por su parte, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha confirmado que su personal sobre el terreno se encuentra bien y ha matizado que 110 personas han resultado heridas a consecuencia del atentado. Sin embargo, ha situado en 32 la cifra de muertos, tal y como ha señalado en un comunicado.



Además, ha señalado que, junto a las autoridades sanitarias iraquíes, "los equipos han tratado a unos 60 pacientes en tan solo unas horas". "Los equipos de MSF están acostumbrados a responder a eventos con numerosas víctimas en todo el mundo, pero este caso ha requerido un gran trabajo por parte de todos", ha manifestado Maria Paula Ottoni, que trabaja en el hospital de Al Kindi.



CONDENAS INTERNACIONALES



La Unión Europea (UE) ha condenado en un comunicado el doble atentado en "términos enérgicos" y ha calificado el ataque de "bárbaro e insensato".



Así, ha trasmitido sus condolencias a las familias de las víctimas y ha reiterado el apoyo a las autoridades de Irak en la lucha "contra el extremismo y el terrorismo". "La Unión Europea se mantendrá al lado de Irak y su pueblo en apoyo a la seguridad y la estabilidad del país", recoge el texto.



Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guteres, ha expresado sus condolencias a "los familiares de las víctimas, al Gobierno y al pueblo de Irak" y ha deseado una "pronta recuperación a los heridos".



Según su portavoz, Stéphane Dujarric, ha llamado a la población a "rechazar cualquier intento de expandir el miedo y la violencia y socavar la paz y la unidad", además de pedir al Gobierno que garantice que "aquellos que se encuentran detrás de estos horrorosos crímenes sean llevados a la Justicia".



Poco antes, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI) ha condenado "firmemente" lo sucedido, que ha tildado de "acto despreciable que no debilitará el avance de Irak hacia la estabilidad y la prosperidad", antes de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas.



A las condenas se ha sumado el embajador de la Unión Europea en Irak, Martin Huth, quien se ha mostrado "horrorizado" por los ataques. "Condeno en los términos más firmes el resurgimiento de estos ataques repugnantes contra Irak y los iraquíes", ha apuntado.



Por su parte, la Embajada de Estados Unidos ha dicho que los ataques "son un condenable acto de cobardía que subraya los peligros del terrorismo a los que millones de iraquíes siguen haciendo frente". "Extendemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha zanjado.



Por el momento no hay reclamación de la autoría del atentado, si bien el grupo yihadista Estado Islámico ha perpetrado varios ataques en los últimos meses, aunque la capital no ha figurado entre sus objetivos. Las fuerzas de seguridad han incrementado su presión sobre los milicianos con numerosas operaciones en distintos puntos del país.