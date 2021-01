Una pareja de lesbianas estadounidenses expulsada tras describir Bali como un paraíso para homosexuales

Las autoridades indonesias anunciaron su intención de expulsar a una pareja de lesbianas estadounidenses de Bali después de una serie de tuits considerados "perturbadores", que ensalzaban el bajo coste de la vida y describían la isla como un paraíso para los homosexuales.

Kristen Gray publicó una serie de tuits este fin de semana en los que se jactaba de tener en Bali "un estilo de vida superior por un costo mucho menor" desde que se mudó de Los Ángeles con su novia, lo que desencadenó una tormenta de reacciones hostiles de los tuiteros locales.

Un responsable regional del ministerio de Justicia, Jamaruli Manihuruk, dijo el martes por la noche a los periodistas que la estadounidense y su pareja serían devueltos a Estados Unidos porque "se sospechaba que la turista estadounidense había publicado intencionalmente información perturbadora" sobre Bali.

Enumerando los beneficios de la isla hindú apreciada por los turistas, la joven dijo que Bali era "acogedora para los homosexuales" y destacó que albergaba una comunidad negra.

Presentándose como una "nómada digital", en sus mensajes la lesbiana estadounidense promocionaba un libro digital que explica cómo eludir las regulaciones que prohíben el acceso de turistas extranjeros a Indonesia desde abril, cuando el coronavirus comenzó a extenderse ampliamente en el archipiélago.

Kristen Gray insistió en que no había cometido ningún delito. "No soy culpable. Me expulsan por ser homosexual", protestó.

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están prohibidas en Indonesia, pero la comunidad LGBT es a menudo discriminada y se enfrenta a ataques cada vez más frecuentes en los últimos años.

Muchos indonesios han criticado a la estadounidense de sacar provecho de sus ingresos en dólares para tener una vida fácil en Bali, a expensas de los balineses.

La comunidad homosexual de Indonesia también acusó a la estadounidense de ignorar las realidades locales y las dificultades de las personas LGBT en Indonesia.

La mayoría de los homosexuales indonesios se esconden "debido a la terrible homofobia que enfrentamos a diario", destacó un activista.

