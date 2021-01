Éstos son los nominados a los Premios Goya

18/01/2021 Dani Rovira y Ana Belén han leído a los candidatos a los Premios Goya EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ana Belén y Dani Rovira han sido los encargados de anunciar, esta mañana, las nominaciones a los Premios Goya 2021. Un acto que estaba previsto el pasado lunes, pero que tuvo que ser cancelado a causa del temporal "Filomena". Aunque la nieve todavía decora muchas de las calles de nuestras ciudades, la Academia de Cine ha desvelado hoy qué actores, actrices, directores, películas etc optarán a hacerse con el preciado "Cabezón" en la gala que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en el Teatro Soho de Málaga presentada por Antonio Banderas y María Casado.



Una gala que estará marcada por las medidas restrictivas a causa de la pandemia del Covid y en la que "Adú" - con 13 nominaciones - "Akelarre" - que opta a 9 premios - y "La boda de Rosa" - con 8 nominaciones - parten como grandes favoritas y en la que Ángela Molina recibirá el Goya de Honor, en reconocimiento a su impresionante trayectoria profesional tanto en cine, como en televisión y teatro.



A continuación os dejamos la lista completa de nominados a los Premios Goya 2021. ¡La suerte está echada!:



Nominadas a Mejor Película:



- Adú



- Ane



- La boda de Rosa



- Las niñas



- Sentimental



Nominados a Mejor Dirección:



- Salvador Calvo por Adú



- Juanma Bajo Uloa por Baby



- Iciar Bollain por La boda de rosa



- Isabel Coixet por Nieva en Benidorm



Nominados a Mejor Dirección Novel:



- David Pérez Sañudo por Ane



- Bernabé Rico por El inconveniente



- Pilar Palomero por Las niñas



- Nuria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel



Nominadas a Mejor Actriz Protagonista:



- Amaia Aberasturi por Akelarre



- Patricia López Arnaiz por Ane



- Kiti Mánver por El inconveniente



- Candela Peña por La boda de Rosa



Nominados a Mejor Actor Protagonista:



- Mario Casas por No matarás



- Javier Cámara por Sentimental



- Ernesto Alterio por Un mundo normal



- David Verdaguer por Uno para todos



Nominadas a mejor Actriz Revelación:



- Jone Laspiur por Ane



- Paula Usero por La boda de Rosa



- Milena Smith por No matarás



- Griselda Siciliani por Sentimental



Nominados a mejor Actor Revelación:



- Adam Nourou por Adú



- Chema del Barco por El plan



- Janick por Historias lamentables



- Fernando Valdivielso por No matarás



Nominadas a Mejor Actriz de Reparto:



- Juana Acosta por El inconveniente



- Verónica Echegui por Explota, Explota



- Nathalie Poza por La boda de Rosa



- Natalia de Molina por Las niñas



Nominados a Mejor Actor de Reparto:



- Álvaro Cervantes por Adú



- Sergi López por La boda de Rosa



- Juan Diego Botto por Los europeos



- Alberto San Juan por Sentimental



Nominados a Mejor Guión Original:



- Alejandro Hernández por Adú



- Clara García y Javier Fesser por Historias lamentables



- Alicia Luna e Iciar Bollaín por La boda de Rosa



- Pilar Palomero por Las niñas



Nominados a Mejor Guión Adaptado:



- David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido por Ane



- Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo por Los europeos



- David Galán Galindo y Fernando Navarro por Orígenes secretos



- Cesc Gay por Sentimental



Nominadas a Mejor Película Documental:



- Anatomía de un dandy



- Cartas mojadas



- El año del descubrimiento



- My Mexican Bretzel



Nominadas a Mejor Película Europea:



- Corpus Christi



- El oficial y el espía



- El padre



- Falling



Nominadas a Mejor Película Iberoamericana:



- El agente topo (Chile)



- El olvido que seremos (Colombia)



- La llorona (Guatemala)



- Ya no estoy aquí (México)



Nominadas a Mejor Dirección de Fotografía:



- Adú



- Akelarre



- Black Beach



- Las niñas



Nominadas a Mejor Dirección de Producción:



- Adú



- Akelarre



- Black Beach



- Nieva en Benidorm



Nominadas a Mejor Sonido:



- Adú



- Akelarre



- Black Beach



- El plan



Nominados a Mejor Cortometraje Documental:



- Biografía del cadáver de una mujer



- Paraíso en llamas



- Paraíso



- Solo son peces



Nominados a Mejor Cortometraje de Ficción:



- 6 de decembro



- A la cara



- Beef



- Gastos incluidos



- Lo efímero



Nominados a Mejor Cortometraje de animación:



- Blue &Malone: Casos imposibles



- Homeless Home



- Metamorphosis



- Vuela



Nominadas a Mejor Montaje:



- Adú



- Black Beach



- El año del descubrimiento



- Las niñas



Nominadas a Mejor Canción Original:



- Adú



- El verano que vivimos



- La boda de rosa



- Las niñas



Nominadas a Mejor Música Original:



- Adú



- Akelarre



- Baby



- El verano que vivimos



Nominadas a Mejores Efectos Especiales:



- Akelarre



- Black Beach



- Historias lamentables



- Orígenes secretos



Nominadas a Mejor Peluquería y Maquillaje:



- Adú



- Akelarre



- Explota, explota



- Orígenes secretos



Nominadas a Mejor Vestuario:



- Akelarre



- Explota, explota



- Las niñas



- Los europeos



Nominadas a Mejor Dirección Artística:



- Adú



- Akelarre



- Las niñas



- Black Beach