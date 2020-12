Europa supera los 25 millones de contagios, mientras el papa pide vacunas "para todos"

CentralEuropa supera los 25 millones de contagios en unas Navidades empañadas por el virus Por Oficinas de la AFP en el mundo =(Infografía+Fotos+Video)= París, 25 Dic 2020 (AFP) - Europa superó este viernes el trágico umbral de 25 millones de casos de coronavirus, en una pandemia que ha ensombrecido estas Navidades en todo el mundo, mientras varios países latinoamericanos lanzaron sus campañas de vacunación.Europa, que a mediados de diciembre fue la primera región en superar el medio millón de muertos, es la más afectada en el mundo en número de contagios, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales. En total, a nivel planetario, el covid-19 ha matado a más de 1,7 millones de personas y contagiado a más de 79 millones.En su tradicional mensaje de Navidad, el papa Francisco insistió en "la necesidad de fraternidad" en este momento de la historia, "marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales, agravados por la pandemia del coronavirus".El pontífice argentino también tuvo unas palabras para las familias "que no pueden reunirse hoy, así como las que se ven obligadas a quedarse en casa", en estas insólitas Navidades, en las que muchas personas no han podido estar con sus seres queridos debido a las restricciones de la pandemia.De estos sacrificios en este "año terrible" habló precisamente el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: "hemos visto los sacrificios que tanta gente ha hecho para proteger y preservar la vida. No tenemos que desperdiciar estos sacrificios", dijo"Pero tenemos esperanza: las vacunas ofrecen la solución para salir por fin de esta tragedia. Pero se necesitará tiempo para que todo el planeta esté vacunado", afirmó en un mensaje en video de Navidad. - "La salud de la humanidad" - En este sentido, el papa Francisco lanzó un llamado para que "las vacunas sean para todos, especialmente para los más vulnerables". "Las leyes del mercado y las patentes" no tienen que estar por encima de la "salud de la humanidad", dijo en su discurso navideño.Según la OMS, 61 vacunas iniciaron la fase de ensayos en humanos, de las que 16 están en la fase final. Y 172 están siendo desarrolladas en laboratorios de todo el mundo.Reino Unido, donde se ha detectado una nueva cepa de SARS-CoV-2, es el país donde más se acelera la epidemia.Un estudio difundido el jueves en internet y aún no confirmado por ninguna revista científica, sostuvo que esta nueva variante "podría ser entre un 50% y un 74% más contagiosa" que las cepas hasta ahora en circulación. Un descubrimiento que suscita mucha preocupación. En Alemania ya se detectó una caso, una mujer que llegó en avión de Londres. Sobre otra variante identificada en Sudáfrica, "nada demuestra" que esta cepa sea más peligrosa o contagiosa que la mutación británica, aseguró por su parte el ministro sudafricano de Salud, Zwelini Mkhize.En Reino Unido, miles de camioneros pasaron la Nochebuena bloqueados cerca del puerto de Dover, en el sur de Inglaterra, sin saber cuándo iban a poder pasar, obligados a presentar una prueba negativa de covid-19 para ingresar al continente.La situación, no obstante, parecía mejorar, y según las autoridades francesas, al otro lado del canal de la Mancha, el tráfico será "totalmente reabsorbido" el sábado. - Aceleración de la vacunación - Ante el temor que el virus se propague todavía más rápido, los Estados hacen todo lo posible para lanzar sus campañas de vacunación.En la Unión Europea (UE), comenzará el domingo en varios países, pero las altas cifras de contagios llevaron a varios gobiernos como los de Italia, Austria o Irlanda a imponer restricciones para las fiestas de fin de año.En Latinoamérica, México, Chile y Costa Rica iniciaron las inoculaciones de la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech. En México, la primera en recibirla fue una enfermera de 59 años. "Es el mejor regalo que pude recibir en el 2020, me da más seguridad y más ánimos para seguir en la guerra contra un enemigo invisible", dijo María Irene Ramírez.Con 120.000 muertos por covid-19, el país de 129 millones de habitantes es el cuarto más enlutado por la pandemia tras Estados Unidos, Brasil e India.Chile obtuvo un primer lote de 10.000 dosis de la misma vacuna, que empezó a administrar inmediatamente. Y Costa Rica, donde llegaron el miércoles las primeras 9.750 dosis, hizo lo mismo. - Primer lote de la vacuna rusa en Argentina - Argentina, por su parte, recibió el jueves un cargamento de 300.000 dosis de la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V.El antídoto ruso fue aprobado "con carácter de emergencia" el miércoles por el ministerio de Salud argentino. Se trata de la primera autorización que recibe esa vacuna en América Latina. En Estados Unidos, el país más castigado del mundo con más fallecidos (329.000) y contagiados (más de 18,6 millones), el presidente Donald Trump elogió las "millones de dosis" que se distribuyen "de una vacuna segura y eficaz que salvará millones de vidas". "Un verdadero milagro navideño", dijo Trump. burs-es/eg -------------------------------------------------------------