Efemérides del 21 de diciembre

El poeta José Hierro. EFE/J.M.Espinosa / jb/Archivo

1968: Frank Borman, James A. Lovell (Jr.) y William A. Anders parten para la Luna desde Cabo Cañaveral (EE. UU.) en la nave "Apolo 8", el primer viaje espacial tripulado.

1977: Nace Emmanuel Macron, presidente de Francia.

2002: Fallece José Hierro, poeta español.

OTRAS EFEMÉRIDES

1471.- Los portugueses descubren la isla de Sao Tomé.

1605.- Sale de El Callao (Perú) la expedición de Pedro Fernández de Quirós, que descubrió la mayoría de las islas Nuevas Hébridas (hoy Vanuatu).

1811.- El Congreso venezolano aprueba la Constitución Federal de la I República.

1879.- El "New York Herald" anuncia a toda página que Thomas Edison ha inventado el alumbrado por electricidad.

1891.- Se juega el primer partido de baloncesto en el Springfield College, en Massachusetts, con las reglas redactadas por James Naismith.

1937.- Estreno de "Blancanieves y los siete enanitos", primer largometraje de animación de Walt Disney, en Los Angeles (California, EE. UU.).

1944.- Juan José Arévalo es elegido presidente de Guatemala.

1957.- Ramón Villeda Morales inicia su mandato presidencial en Honduras. Recibe el poder de la Junta Militar tras su victoria en las elecciones.

1958.- Charles De Gaulle, elegido presidente de Francia por amplia mayoría.

1975.- El terrorista "Carlos" o "Chacal" ataca la sede de la OPEP en Viena, mata a tres personas y al día siguiente escapa con 70 rehenes, entre ellos once ministros de esa organización.

1988.- Estalla una bomba durante el vuelo de un avión de la Pan Am que cae sobre la localidad escocesa de Lockerbie. Causa 270 muertos (259 ocupantes y 11 personas en tierra).

1989.- Guardias fronterizos germano-orientales inician la demolición del Muro de Berlín en la Puerta de Brandeburgo.

.- Guillermo Endara, ganador de las elecciones del pasado 7 de mayo, asume la Presidencia de Panamá.

.- El fotógrafo español Juanxtu Rodríguez cae abatido por las balas de soldados estadounidenses cuando cubría para “El País” la invasión de Panamá.

1992.- Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría crean una zona de libre comercio, en vigor desde el 1 de marzo siguiente.

1999.- Veintiséis muertos y 35 heridos al salirse de la pista y estrellarse contra unas chabolas un DC-10 de Cubana de Aviación en Ciudad de Guatemala.

2002.- La guerrilla colombiana del ELN entrega a la Cruz Roja a la niña Mariana Ossa, de tres años, secuestrada 14 meses atrás en Medellín.

2007.- La Europa sin fronteras del espacio Schengen se extiende de 15 a 24 países, con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.

2009.- Leo Messi gana su primer "Mejor Jugador Mundial" de la FIFA, días después de su primer "Balón de Oro".

2011.- El Banco Central Europeo presta a 523 bancos 489.191 millones de euros, en su primera subasta a tres años.

2012.- Mario Monti dimite como primer ministro italiano y al día siguiente se convocan elecciones para febrero.

2013.- Raúl Castro anuncia nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo siguiente.

2017.- El Tribunal para la antigua Yugoslavia se despide tras 24 años de juicios.

2019.- El Gobierno argentino saca adelante en el legislativo la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, con medidas para enfrentar la crisis social y económica.

NACIMIENTOS

1639.- Jean Baptiste Racine, dramaturgo francés.

1804.- Benjamin Disraeli, estadista británico.

1872.- Lorenzo Perosi, compositor italiano.

1874.- José María Sert, pintor español.

1879.- Josif Stalin, máximo dirigente de la URSS.

1920.- Alicia Alonso, bailarina cubana.

1921.- Augusto Monterroso, escritor guatemalteco.

1937.- Jane Fonda, actriz estadounidense.

1947.- Paco de Lucía, guitarrista español.

1954.- Chris Evert, tenista estadounidense.

1959.- Florence Griffith-Joyner, atleta estadounidense.

1960.- José María Sanz, "Loquillo", cantante de rock español.

1967.- Mijail Saakashvili, expresidente de Georgia.

1975.- Charles Michel, ex primer ministro belga.

1977: Emmanuel Macron, presidente de Francia.

DEFUNCIONES

1375.- Giovanni Boccaccio, humanista italiano.

1933.- Knud Rasmussen, explorador danés.

1945.- George Smith Patton, militar estadounidense.

1992.- José María González Sinde, cineasta español.

2002: José Hierro, poeta español.

2008.- Dale Wasserman, dramaturgo estadounidense.

2017.- Bruce McCandless, estadounidense, primer astronauta en flotar sin atadura en el espacio.

2019.- Emanuel Ungaro, diseñador francés de origen italiano. EFE

doc/jac