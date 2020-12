Carlos Bardem: “El mundo se va a sorprender" con la España de "El Cid"

Fotograma cedido por Amazon Prime donde aparece el actor Carlos Bardem como el Conde de León, durante una escena de la serie "El Cid" que se estrena este viernes en Amazon Prime. EFE/Amazon Prime

Miami, 16 dic (EFE).- Para que a Carlos Bardem se le iluminen los ojos basta con hacerle hablar de tres de sus mayores pasiones, como son la historia, la escritura y las artes escénicas, las cuales justamente coinciden en la nueva serie “El Cid”, que se estrena este viernes en Amazon Prime.

En entrevista con Efe para hablar sobre su personaje Flaín, el “maquiavélico” Conde de León, Bardem no hizo nada por esconder el entusiasmo que le produce el haber interpretado a un hombre “movido por la ambición más absoluta” y que representa “la complejidad del momento”.

“El Cid”, protagonizada por Jaime Llorente (“La casa de papel” y “Élite”, ambas de Netflix), cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, una de las figuras más conocidas de la Edad Media hispana.

“La audiencia se va a sorprender de la espectacularidad de la puesta en escena y la calidad de la historia que les vamos a contar”, aseguró Bardem, cuya pasión por el pasado le llevó a obtener un título universitario en Historia y un máster en Relaciones Internacionales.

El artista, quien se dio a conocer ante la audiencia hispana en la sexta temporada de “El señor de los cielos”, publicó el año pasado su sexta novela “Mongo Blanco” (2019) sobre uno de los grandes “negreros” del siglo XIX y que da título a la ficción.

En el caso de El Cid, Bardem subraya que se trata de “una versión ficcionalizada, pero bien asentada en hechos reales de la situación que se vivía en España en el siglo XI”, explicó.

“Se muestra de una forma apasionante lo complicado que era la historia de los reinos españoles en la Edad Media, que era una locura. Éramos el único país de occidente donde convivían árabes y europeos, cristianos”, indicó.

Pero además y como queda claro en los episodios de la serie a los que Efe tuvo acceso por adelantado, en la época también se veía “no solo la versión canónica de árabes contra cristianos, sino todos contra todos”, subrayó.

UNA GRAN DIVERSIÓN

Con uno de los mayores presupuestos de la historia de la televisión española, 11.000 extras y escenarios y vestuarios dignos de premios, “El Cid” se inserta dentro de las “series banderas” con las que las plataformas de streaming tratan de diferenciarse de sus competidoras y captar nuevas audiencias.

Además de Llorente, quien canta en rap el tema musical de la serie, y Bardem, el elenco incluye además a Alicia Sanz, como la Infanta Urraca; Francisco Ortiz, como Sancho; Juan Echanove, como el obispo; José Luis García-Pérez, como el Rey Fernando I; Elia Galera, como la Reina Sancha; y Ginés García Millán, como Ramiro de Navarra.

Bardem describe la serie como “una súper producción que cumple con lo que yo le pediría a una serie de este tipo, que es que sea un verdadero viaje al pasado. Es una recreación del siglo XI increíble”.

Le da placer especial que su personaje haya existido en la vida real y que haya sido uno de los “grandes intrigantes de la época”.

Tras aplaudir a los guionistas, Bardem reveló que Laín fue un hombre “muy rico de interpretar. Muy divertido. Tiene muchas esquinas. Está muy bien escrito y representa muy bien esa etapa de cambio de dinastías en el poder, en el que cuando no se usaba el puñal, se usaba el veneno”.

ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

Para Bardem, “una de las cosas bonitas es que cuando ves una historia como la de El Cid te das cuenta de que para bien o para mal los seres humanos no hemos cambiado. Nos siguen moviendo las mismas pasiones, ambiciones, miedos, deseos. Esto hace que la historia se vuelva más interesante”.

Al mismo tiempo, tiene la esperanza de que la pandemia cause una importante inflexión en la gente y que el 2021 encuentre a una humanidad “más conectada con el medio ambiente. Que cuando esto termine no volvamos a la normalidad de antes”.

En pocas palabras, el optimismo del Bardem activista ecológico le gana al pesimismo del historiador, mientras que el escritor y el actor siguen maravillados con “la explosión de virtuosismo” de "El Cid”.

Alicia Civita