Perú llega a 986.130 casos y 36.754 fallecidos, con incremento de activos

Según el informe del Minsa, en las últimas 24 horas se reportaron 790 casos y 77 decesos, así como otros 1.954 recuperados, lo que elevó a 920.306 el total de personas que ya recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria. EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 14 dic (EFE).- Perú llegó este lunes a 986.130 casos y 36.754 fallecidos por la covid-19, señaló el último informe oficial del Ministerio de Salud (Minsa), que también confirmó un incremento de los casos activos de la enfermedad en el país andino.

Según el informe del Minsa, en las últimas 24 horas se reportaron 790 casos y 77 decesos, así como otros 1.954 recuperados, lo que elevó a 920.306 el total de personas que ya recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, los casos activos en Perú son actualmente 29.070, lo que implica un incremento de 874 más que en el anterior informe, de los cuales 3.871 están hospitalizados y 1.053 en unidades de cuidados intensivos (UCI).

POLÉMICA POR VACUNAS

Este lunes se mantuvo la polémica en el país por la ausencia de acuerdos firmes con laboratorios internacionales para la compra de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2.

El empresario Jaime Reusche, integrante de un grupo privado conformado para apoyar las gestiones para adquirir las vacunas, señaló que el único acuerdo suscrito hasta el momento es con el laboratorio Pfizer-BioNtech.

"Ni siquiera eso está asegurado, no se ha hecho el depósito correspondiente. Hay cosas incomprensibles en Perú", reveló en la emisora RPP Noticias, donde criticó las razones dadas por el Gobierno para la demora en cerrar los acuerdos, entre ellos la exigencia de que previamente se confirme que la vacuna sea segura.

El también integrante de ese grupo Antonio Pratto agregó en el Canal N que "el equipo que ha estado negociando el tema de vacunas lamentablemente no ha podido conseguir lo que otros países sí han conseguido", entre los que mencionó a Argentina, Brasil y Chile.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

Este fin de semana la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que la llegada de la vacuna al país durante el primer trimestre de 2021 dependerá de la capacidad de las empresas fabricantes y que el país busca una vacuna segura y de calidad.

Por su parte, la primera ministra, Violeta Bermúdez, declaró el domingo que no podía asegurar qué vacuna llegará al país en primer lugar, pero dijo que será "durante el primer semestre del año 2021... de acuerdo al estado de las negociaciones hoy".

"Queremos comunicar en el país en el momento que tengamos fecha cierta, para no generar expectativas y luego frustraciones", sostuvo en el programa periodístico de televisión Panorama.

Este lunes el Minsa volvió a difundir un comunicado en el que aseguró que Perú se encuentra "en etapas muy avanzadas de negociación" con laboratorios de China, Rusia, Estados Unidos y Europa para adquirir 26,8 millones de dosis de vacunas, "lo que refuerza la posibilidad de que el país empiece a vacunar a su población en los próximos tres meses".

CITACIÓN DEL CONGRESO

En este escenario, una comisión especial del Congreso que sigue la evolución de la pandemia en el país anunció que citará para el próximo lunes a la ministra de Relaciones Exteriores, Esther Astete, para que informe sobre el retraso en el cierre de los acuerdos.

El legislador Leonardo Inga, presidente de ese grupo de trabajo, indicó que solicitarán "los datos reales" sobre las negociaciones y consideró "sumamente preocupante" que la inmunización de la ciudadanía no esté asegurada para el primer trimestre de 2021, como se había anunciado.

Inga rechazó que la ministra Mazzetti haya declarado que las vacunas comenzarían a llegar a más tardar en marzo próximo, a pesar de que en abril se celebrarán las elecciones generales en el país a las que deben acudir más de 20 millones de personas.