Jordi Artal (Cinc Sentits): No toda la experiencia está en el plato

El chef del restaurante de Barcelona Cinc Sentits, Jordi Artal , posa para la agencia Efe tras lograr su segunda estrella en la "Guía Michelin España & Portugal 2021", que no aumenta su olimpo de triestrellados, otorga la primera a 21 establecimientos y estrena la estrella verde a la sostenibilidad con otros 21. EFE/ Quique García

Barcelona, 15 dic (EFE).- El cocinero Jordi Artal, chef del restaurante Cinc Sentits, que acaba de ganar una segunda estrella Michelin en su establecimiento ubicado en el Eixample de Barcelona, cree que es el reconocimiento al objetivo marcado, "no toda la experiencia está en el plato".

En declaraciones a Efe, Artal ha definido Cinc Sentits como "un restaurante gastronómico que elabora una cocina catalana contemporánea basada en la temporada y en el producto local y que va cambiando con las estaciones".

Desde los fogones del Cinc Sentits, el equipo que capitanea Artal quiere "transmitir al cliente que importa toda la experiencia, no solo lo que está en el plato, sino que también importa el ambiente, el local, el servicio, la música, el vino" y por eso "esa experiencia no se enfoca solo en la boca".

Recibir la segunda estrella en la Guía Michelin ha supuesto "una felicidad increíble y un orgullo de todo el equipo, de esta segunda familia, sin cuyo esfuerzo no habría sido posible esta segunda estrella".

Después de "un año complicado para todo el mundo por la pandemia, y de manera especial para la hostelería", acabar 2020 con este reconocimiento es "empezar el nuevo año con alguna noticia positiva".

El largo confinamiento en el inicio de la pandemia que dejó Barcelona con la imagen inédita de total ausencia de turistas, Cinc Sentits, comenta su chef, está experimentando una nueva sensación: "Ahora no hay clientes de fuera, son todos nacionales, pero nos sentimos muy arropados por la gente de la ciudad y de España".

Y añade: "Desde que abrimos en junio, la sala se ha llenado de gente del país disfrutando de lo que tenemos aquí".

La situación concreta de Cataluña, donde bares y restaurantes estuvieron cerrados durante el confinamiento y 40 días entre octubre y noviembre, llevó a este nuevo biestrellado a implantar un nuevo modelo de negocio, "Sentit Comú", un servicio de comida a domicilio, para recoger y llevar, con platos como el mini panecillo de pollo con sanfaina, albóndigas con patata y cebolla crujiente, canelones de la abuela Sofía o tarta de queso cremosa.