Apple comienza a trabajar en su propio módem celular

(Bloomberg) -- Apple Inc. ha comenzado a construir su propio módem celular para dispositivos futuros, un movimiento que reemplazaría los componentes de Qualcomm Inc., dijo el principal ejecutivo de chips el jueves al personal de Apple.

Johny Srouji, vicepresidente sénior de tecnologías de hardware de Apple, hizo la divulgación en una reunión con los empleados de Apple, según personas familiarizadas con los comentarios. Las acciones de Qualcomm cayeron hasta 6,3% en las operaciones extendidas.

“Este año, iniciamos el desarrollo de nuestro primer módem celular interno que permitirá otra transición estratégica clave”, dijo. “Las inversiones estratégicas a largo plazo como estas son una parte crítica para habilitar nuestros productos y asegurarnos de que tengamos una rica cartera de tecnologías innovadoras para nuestro futuro”.

Un módem celular es una de las partes más importantes de un teléfono inteligente, ya que permite llamadas telefónicas y conexión a Internet a través de redes celulares.

Srouji dijo que la adquisición por US$1.000 millones de la unidad de módem de Intel Corp. en 2019 ayudó a Apple a construir un equipo de ingenieros de hardware y software para desarrollar su propio módem celular. Dijo que el módem es uno de los pocos chips inalámbricos que la compañía diseña, incluida la serie W en el Apple Watch y el chip de banda ultra ancha U1 en el iPhone para obtener información de ubicación precisa.

Los últimos iPhone con 5G utilizan piezas de Qualcomm. Antes de eso, Apple usó piezas de Intel durante unos años y luego compró esa unidad de negocios al fabricante de chips.

Srouji no dijo cuándo el módem celular estaría listo para enviar productos, pero un acuerdo de patente de 2019 entre Apple y Qualcomm incluye un pacto de licencia de seis años. Qualcomm cobra tarifas de licencia a los fabricantes de teléfonos bajo las patentes inalámbricas que posee, independientemente de si usan sus chips o no.

En la reunión con los empleados, Srouji también destacó el otro trabajo de Apple en chips, incluidos los nuevos procesadores M1 en los últimos MacBook Air, MacBook Pro y Mac mini. Apple está trabajando en una “familia” de chips Mac, dijo Srouji. Apple planea actualizaciones diseñadas para mejorar los chips de computadora más rápidos de Intel, informó Bloomberg News a principios de esta semana.

Apple ha contratado a ingenieros de Qualcomm durante años para que la ayuden a construir el módem, y tiene oficinas centradas en el esfuerzo en San Diego, en su sede de Cupertino, California, y en Europa.

La medida extiende el impulso de Apple hacia una mayor dependencia de sus propias partes a expensas de Qualcomm, Intel y otros. Qualcomm obtiene alrededor del 11% de sus ingresos de Apple, mientras que Intel obtiene aproximadamente el 7% de las ventas del fabricante de iPhone, según datos compilados por Bloomberg.

Apple comenzó a enviar sus propios chips en 2010, con el procesador principal A4 en el iPhone 4 y el iPad original. Desde entonces, Apple ha expandido este trabajo a procesadores de cámara personalizados, chips para manejar tareas de inteligencia artificial y recopilar datos de movimiento, junto con chips para Apple Watch, Apple TV y auriculares.

Los procesadores Mac son algunos de los diseños de chips más ambiciosos de Apple hasta la fecha. El desarrollo del módem celular también es un desafío.

