PSG y Basaksehir abandonan duelo por incidente racista

PARÍS (AP) — El partido de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Basaksehir de Estambul se interrumpió el martes y quedó pospuesto hasta este miércoles, luego que los jugadores de ambos equipos abandonaron la cancha al alegar que el cuarto árbitro profirió un insulto racista hacia un entrenador asistente.

Los jugadores del club turco reaccionaron furiosos después de que su auxiliar técnico Pierre Webó fue expulsado por el árbitro rumano Ovidiu Hategan en el Parque de los Príncipes. La decisión de Hatega llegó después de que su compatriota Sebastian Coltescu usó el término racista para reportarle el supuesto mal comportamiento del camerunés Webó.

Demba Ba, suplente del Basaksehir, exigió que el cuarto árbitro diera una explicación. Neymar y Kylian Mbappé del PSG también reclamaron una explicación. El técnico del Basaksehir Okan Buruk dijo, “tú eres el racista”, refiriéndose a Coltescu.

El marcador estaba empatado 0-0 cuando ocurrió el incidente, después de 15 minutos de iniciado el partido.

La UEFA informó que el encuentro se reanudará la noche de este miércoles con otra terna arbitral.

“La UEFA, tras analizarlo con ambos clubes, decidió de manera excepcional que los minutos restantes se disputen mañana con un nuevo grupo de árbitros", señaló la entidad rectora del fútbol europeo.

“Una investigación exhaustiva del incidente ocurrido será abierta de inmediato", añadió.

Imágenes de televisión captaron el intercambio entre el cuarto árbitro y el colegiado principal. Coltescu se dirigió a Hategan diciéndole que Webó debía ser echado por su comportamiento en la banda.

“Hay que mostrársela (la tarjeta roja) al negro, esto no es posible (intolerable), búscalo, verifica, es el negro que está ahí", habría dicho Coltescu en rumano, supuestamente, sobre Webó.

Webó se indignó y se le escuchó decir al menos seis veces: "¿Por qué dices negro?” al reclamar explicaciones a Coltescu.

Momentos después, Ba ingresó desde el banquillo, se paró frente a Coltescu y le dijo: “¿Por qué tienes que decir ‘este negro’?”.

Durante la interrupción, el Basakshehir tuiteó el mensaje: “No al racismo”.

Presnel Impetembe, zaguero del PSG que estaba en la cancha durante el encuentro, reprodujo el mismo mensaje en su cuenta de Twitter.

Piara Powar, director general de la red Fare, que lucha contra la discriminación y ayuda a que la UEFA investigue casos en la materia, dijo a The Associated Press que no había excusa para el lenguaje expresado por Coltescu.

“El racismo, aunque no sea intencional, sigue siendo racismo”, recalcó Powar. “Si los árbitros no pueden fijar los estándares con su propio comportamiento, no se puede confiar en que lidien con el racismo en la cancha ni en el graderío”.

Añadió que los principales organismos rectores del fútbol deben adoptar medidas más severas.

“El abandono del partido por parte del Basaksehir y del PSG sienta un precedente en Europa”, indicó. “Muchos jugadores están hartos de las medidas tibias contra el racismo, y están más listos que nunca para ejercer su derecho a parar un encuentro”.

Webó, de 38 años, fue delantero de Camerún y acumuló más de 50 apariciones con la selección de su país. Militó en el Basaksehir de 2011 al 13.

Hace siete años, Hategan dirigía un partido entre el CSKA de Moscú y el Manchester City, cuando surgieron insultos racistas contra jugadores del conjunto inglés.

Yaya Touré, capitán del City, dijo a Hategan, quien era el árbitro central, que varios aficionados estaban emitiendo ruidos semejantes a los de un mono, para insultar a los jugadores negros de los Citizens.

Michel Platini, quien era entonces el presidente de la UEFA, solicitó una investigación interna sobre el árbitro, para determinar por qué no siguió los parámetros para responder a hechos de discriminación.

La UEFA designó al holandés Danny Makkelie para dirigir el cotejo del miércoles, junto con otros abanderados y un nuevo cuarto árbitro.