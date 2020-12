Isa Pantoja... ¿infiel a Asraf con Efrén Reyero y Kiko Jiménez?

19/11/2019 Isa Pantoja, en una imagen de archivo. MADRID, 9 (CHANCE) La vida amorosa de Isa Pantoja no deja de sorprendernos. Y es que, cuando creíamos que vivía una etapa de tranquilidad y estabilidad al lado de Asraf Beno y que las noches de fiesta, las deslealtades y los coqueteos con otros hombres habían pasado a mejor vida, sale a la luz un triángulo amoroso que la peruana habría protagonizado en los baños de una discoteca con dos populares rostros televisivos, Kiko Jiménez y Efrén Reyero. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



La vida amorosa de Isa Pantoja no deja de sorprendernos. Y es que, cuando creíamos que vivía una etapa de tranquilidad y estabilidad al lado de Asraf Beno y que las noches de fiesta, las deslealtades y los coqueteos con otros hombres habían pasado a mejor vida, sale a la luz un triángulo amoroso que la peruana habría protagonizado en los baños de una discoteca con dos populares rostros televisivos, Kiko Jiménez y Efrén Reyero.



La entrada en "La casa fuerte" de Efrén ha precipitado la salida a la luz de este apasionado affaire con el que Isa habría sido infiel a Asraf en abril de 2019. Pero no sólo ella habría cometido una deslealtad, sino que Kiko, que por aquel entonces era novio de Gloria Camila, habría engañado a la hija de Rocío Jurado con la de Isabel Pantoja. Menudo culebrón.



Pese a que en el reality se habla de un posible tonteo entre Isa y Reyero - para disgusto de Asraf, que no sabe cómo controlar sus celos - ésta asegura que nunca ha tenido nada con el extronista. Sin embargo, el ex de Marta López ha confesado que se dio unos besos una noche con ella y la colaboradora quiso ir más allá pero él le frenó los pies.



Sin embargo, el bombazo ha estallado en plató, cuando Carolina Sobe y María Jesús Ruiz han contado que la noche loca de Isa no fue sólo con Efrén Reyero, sino también con Kiko Jiménez. Y es que, según ha desvelado la de Jaén, estaban todos de fiesta después de una gala de "Supervivientes" en abril del año pasado cuando fue al baño y se encontró a la hija de Isabel Pantoja besando a Efrén mientras Kiko la abrazaba por detrás. Después de alrededor de media hora en el servicio, la peruana abandonó la discoteca en un taxi con el entonces novio de Gloria Camila mientras Asraf, en casa y desesperado pq su chica tenía el móvil apagado, intentaba dar con ella.



Como decimos, un auténtico bombazo del que Isa y su todavía prometido no saben (todavía) nada y sobre el que seguro que pronto descubrimos más detalles que, de confirmarse esta noche de pasión, daría al traste con los planes de matrimonio de la hija de Isabel Pantoja.