Irán está dispuesto a respetar de nuevo sus compromisos nucleares (Rohani) =(Video)= Teherán, 9 Dic 2020 (AFP) - Irán está dispuesto a respetar de nuevo "en cualquier momento" sus compromisos en materia nuclear asumidos frente a la comunidad internacional, declaró el miércoles el presidente iraní Hasan Rohani.En 2015, la República islámica concluyó en Viena un acuerdo con el grupo llamado 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) en virtud del cual se comprometía a limitar sus actividades nucleares a cambio de un alivio en las sanciones internacionales en su contra.Pero el pacto se hizo añicos cuando el presidente estadounidense Donald Trump decidió retirar a su país de este acuerdo de manera unilateral en mayo de 2018 y restablecer sanciones que hundieron a Irán en una dura crisis.Irán decidió entonces dejar de cumplir la mayoría de los puntos del acuerdo suscrito en Viena."En cualquier momento, en cuanto los 5+1 o los 4+1 [es decir, los 5+1 menos Estados Unidos] reanuden sus compromisos, también respetaremos los nuestros", dijo Rohani, durante el consejo de ministros retransmitido por televisión."Ya lo he dicho: no es cuestión de tiempo, sino de voluntad", agregó.Pese a las críticas de los ultraconservadores iraníes, Rohani subrayó su deseo de solucionar por la vía diplomática la crisis provocada tras la salida de Estados Unidos del acuerdo y recalcó que el cambio de presidente en la Casa Blanca representa una "ocasión" que no se debe desperdiciar.El parlamento iraní, controlado por los conservadores desde las legislativas de febrero, adoptó contra la voluntad del gobierno una ley que si se aplica corre el riesgo de llevar la cuestión nuclear del país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.Rohani debe promulgar esta ley, pero el presidente dio a entender este miércoles que no tiene ninguna intención de hacerlo.La ley pide al gobierno que ponga fin a las inspecciones de las instalaciones nucleares por parte de la ONU, y exige que esas instalaciones "produzcan y almacenen 120 kilogramos al año de uranio enriquecido al 20%".Esto choca frontalmente con los controles pactados con las grandes potencias en el acuerdo de 2015.mj/bfi/bl/pc