El Gobierno ve "imposible" que el virus hallado en China haya salido de Uruguay

El ministro Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Carlos María Uriarte. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 7 dic (EFE).- El Gobierno de Uruguay afirmó este lunes que es "prácticamente imposible" que los restos de la covid-19 hallados en el envasado de productos congelados importados por China hayan salido de su país.

Así lo detalló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del país sudamericano, Carlos María Uriarte, en una entrevista con la radio local Monte Carlo en la que resaltó que se trata de una producción de carne que data de diciembre del 2019 y que había ingresado a China el 2 de marzo.

"(Son) todos períodos en los cuales a Uruguay no había llegado aún el coronavirus. Si bien no negamos que lo hayan encontrado, es prácticamente imposible que eso haya surgido en Uruguay. Hay que tener en cuenta que desde el 2 de marzo ha estado girando en el extranjero", apuntó.

Según anunció la comisión sanitaria local de la ciudad de Wuhan en un comunicado, los embalajes de cerdo congelado brasileño y de ternera uruguaya dieron positivo en sendas pruebas de ácido nucleico que se llevaron a cabo el pasado 5 de diciembre.

En ese sentido, Uriarte remarcó que se encuentra a la espera de una "versión oficial" para responder a través de la Cancillería, el Instituto Nacional de Carnes y el Ministerio.

Asimismo, acotó que desde la llegada de la pandemia los controles son "más que nada" de prevención con el objetivo de que el virus no entre a las cadenas agroalimentarias de ese país.

"Realmente hoy el sistema está bajo una presión enorme, como está toda la sociedad. Ojalá no tengamos que lamentar, pero la presión es muy grande y si no lo hemos tenido que lamentar aún es gracias a los propios trabajadores uruguayos que se cuidan", aseveró.

En el caso de la ternera uruguaya, la empresa exportadora es Breeders and Packers Uruguay, cuyo lote afectado llegó primero a Malasia y desde el pasado 2 de marzo había quedado almacenado en la ciudad china de Tianjin.

Se trata del primer caso de trazas del virus en paquetes de congelados importados de Uruguay que se detecta en China.

Las autoridades locales indicaron que se han tomado medidas para suspender la venta de la carne afectada y que cientos de transportistas han dado negativo en los análisis de coronavirus practicados.

La Comisión Nacional de Salud de China informó este lunes de que el pasado domingo detectó tres contagios locales, todos ellos en la región septentrional de Mongolia Interior (fronteriza con Mongolia y Rusia) y 12 importados procedentes del exterior.

China tiene en estos momentos 281 infectados activos (de los cuales seis se encuentran graves) y 231 casos asintomáticos en observación, según los datos oficiales.

Uruguay, en tanto, posee 2.159 casos activos con 26 personas en cuidados intensivos y 82 fallecidos.