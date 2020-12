Maduro busca el control del Parlamento de Venezuela en elecciones con baja participación

Agrega reacción de Nicolás Maduro ///Montevideo, 6 Dic 2020 (AFP) - Líderes hispanoamericanos de todo el espectro político despedían este domingo en las redes al exmandatario uruguayo de izquierda Tabaré Vázquez, fallecido a los 80 años por un cáncer de pulmón. Figura prominente de la izquierda en la región, Vázquez fue el primer presidente por la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) y uno de los tres políticos uruguayos en ocupar el sillón presidencial en dos ocasiones (2005-2010 y 2015-2020). - "Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez", dijo el presidente argentino Alberto Fernández en Twitter. "Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al gobierno del Uruguay. Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos". - "Nuestras sentidas condolencias a la familia del ex presidente Tabaré Vázquez y al pueblo uruguayo", señaló el presidente de Paraguay, Mario Abdó Benítez. "Tuve el honor de forjar una amistad con él durante su presidencia. Fue una gran persona, un distinguido líder político, un impulsor de la integración regional. Que en paz descanse". - "Lamentamos profundamente el fallecimiento del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. Un hombre bueno, honesto, de principios. Vaya para su familia, amigos, allegados y el pueblo uruguayo en general, nuestras palabras de condolencias, amor y solidaridad en estos momentos", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Twitter. - "Comprometido con su país, gobernó con y para la ciudadanía. Su gestión deja en Uruguay un enorme legado de derechos y políticas sociales", señaló por su parte el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. - "Gran pesar por la desaparición de un gobernante democrático y un político de talante abierto", escribió el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado (centroderecha), quien también detentó el poder por dos mandatos (1985-1990 y 1995-2000). "Como colorados le saludamos con respeto y solidaridad para toda su familia", agregó. - "Lamento mucho el fallecimiento del ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez", dijo la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Su llegada a la presidencia "ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande. Mis condolencias para su familia y amigos", añadió en Twitter. - "Tuve la suerte de disfrutar la relación con el ex presidente Tabaré Vázquez. Se fue un caballero de la política, un dirigente honesto con sentido común que fortaleció los lazos con Argentina y el Mercosur. Mi respeto a su memoria y mi afecto para su familia y el pueblo uruguayo", señaló el expresidente argentino Mauricio Macri, cuya gestión coincidió con la última administración de Vázquez. - El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva posteó una foto que lo muestra junto a Vázquez, con la leyenda: "Hoy perdí a un querido amigo mío y de Brasil". "Fuimos presidentes al mismo tiempo y solo guardo buenos recuerdos de su actuación por la cooperación e integración de América del Sur", agregó. - "Nuestras sentidas condolencias y solidaridad con el pueblo uruguayo y con la familia por el sensible el fallecimiento de nuestro hermano y expresidente, Tabaré Vázquez, quien siempre apoyó el proceso democrático en #Bolivia y condenó el golpe de Estado", señaló el expresidente de Bolivia Evo Morales. - "Se fue un querido hermano y maestro, un ser humano profundamente bueno. Uruguay y la Patria Grande están de luto. Gracias Tabaré por todo y por tanto. Un inmenso abrazo a su familia. ¡Hasta la historia siempre!", escribió el expresidente de Ecuador Rafael Correa.gv/yow -------------------------------------------------------------