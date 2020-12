El coreano Wadid redondea plantilla de subcampeón latino de League of Legends

Fotograf�a cedida este mi�rcoles del equipo chileno All Knights durante su participaci�n en el Apertura 2020 de la Liga Latinoam�rica de League of Legends. EFE/RIOT GAMES/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 2 dic (EFE).- El coreano Kim 'Wadid' Bae-in fue anunciado este miércoles como el nuevo soporte del equipo chileno All Knights y con ello el subcampeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) redondeó a su plantilla para el Apertura 2021.

"Carisma, talento y motivación son solo algunos de los puntos fuertes de nuestro nuevo integrante", presentó All Knights en sus redes sociales a su nuevo fichaje.

Wadid llegó a All Knights con un historial en el que se cuenta disputar unas semifinales en el Mundial de 2018 cuando jugó para el equipo europeo G2 Esports, y experiencia en conjuntos coreanos y estadounidenses.

"Estoy aquí para ganarlo todo. Este es el comienzo de la nueva historia de Wadid", dijo el nuevo soporte de All Knights en su cuenta de Twitter.

Wadid tendrá la tarea de suplir al argentino Leandro 'Newbie' Marcos, soporte de All Knights en 2019 y 2020, año en el que fue nombrado en los dos torneos como el mejor jugador.

El coreano encabeza una plantilla en la que destaca el refuerzo ecuatoriano Roberto 'Straight' Guallichico, nuevo carrilero superior.

Además de Wadid y Straight, la directiva de All Knights retuvo al argentino Manuel 'Pancake' Scala, quien será el tirador, el chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero, carrilero central, y el jungla mexicano Jesús 'Grell' Loya.

Aparte de la baja de Newbie, quien fichó para el estadounidense Golden Guardians, el equipo chileno prescindió de los coreanos Noh 'Alive' Jin-wook y Park 'Jisu' Jin-cheol, tirador y carrilero superior, respectivamente, en los torneos de 2020.

All Knights, uno de los conjuntos protagonistas de la LLA, ganó el torneo Apertura 2020 al imponerse en la final a Isurus, que era bicampeón, y perdió la final del Clausura 2020 en agosto ante Rainbow7.

Los equipos de la LLA están en el periodo de revelar a sus plantillas para encarar el Apertura 2021, que comenzará a inicios del próximo año en Ciudad de México.

Entre las novedades que tendrá la LLA en el Apertura 2021 será una nueva organización, la mexicana Estral Esports, que compró el lugar de Pixel Esports Club.