Julianna Margulies se suma al estelar reparto de "The Morning Show"

La actriz estadounidense Julianna Margulies. EFE/Jason Szenes/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 2 dic (EFE).- La actriz Julianna Margulies, muy conocida por la serie "The Good Wife" (2009-2016), se sumará al estelar reparto de "The Morning Show", la apuesta televisiva más importante hasta la fecha de Apple TV+.

La revista Variety aseguró este miércoles que la ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de una serie dramática por "The Good Wife" compartirá escenas con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell en la segunda temporada de "The Morning Show".

También participará en el regreso de esta serie Billy Crudup, que se llevó el Emmy al mejor actor de reparto de un drama televisivo por la primera temporada, así como Mark Duplass, Néstor Carbonell, Bel Powley, Karen Puttman y Desean Terry.

En la carrera de Margulies, muy centrada en la pequeña pantalla, también sobresale su presencia en "ER" (1994-2009), mientras que últimamente se la ha podido ver en la serie "Billions".

Margulies dará vida a una periodista en esta serie de Apple TV+ sobre el día a día de un programa matinal de noticias y entretenimiento, un género de enorme tradición y prestigio en la pequeña pantalla estadounidense.

La trama de "The Morning Show" en su primera temporada también se centró de manera muy destacada en el movimiento #MeToo.

"La serie iba de desvelar el mundo mediático de Nueva York y los entresijos de los programas matinales. Pero entonces ocurrió el #MeToo, la conversación cambió drásticamente y simplemente la incorporamos al show", dijo Aniston en la presentación de la serie en octubre de 2019.

"Queríamos que fuera cruda, honesta, vulnerable, desordenada y no 'de blanco y negro', obviamente", dijo la actriz, que también es productora ejecutiva como Witherspoon, y que con "The Morning Show" volvió a la televisión por primera vez tras convertirse en una estrella con "Friends" (1994-2004).

"The Morning Show" fue la punta de lanza para el estreno de Apple TV+, la plataforma digital con la que el gigante de la manzana ha entrado en el muy competido mundo del "streaming".

Entre sus contenidos televisivos originales también han brillado otras series como "Ted Lasso", "Dickinson", "For All Mankind" o "Central Park".