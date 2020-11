Bitcoin sube a récord, y adeptos dicen que esta vez es diferente

(Bloomberg) -- Bitcoin ha alcanzado un récord, tardando menos de tres años en replicar el ascenso meteórico que catapultó la criptomoneda a la conciencia colectiva.

El mayor activo digital del mundo ganó un 7,2% a US$19.577,47 el lunes, lo que ha elevado el aumento de este año a más del 150%, según datos recabados por Bloomberg. Se negoció a pocos centavos durante varios años después de su lanzamiento a finales de 2008 por un programador de software anónimo a raíz de la crisis financiera mundial.

“El momento de Bitcoin ha llegado”, dijo Guy Hirsch, director gerente para EE.UU. en la plataforma de negociación eToro, quien citó la participación institucional como una de las razones de su reciente avance. “Este repunte aún podría tener un largo camino por recorrer”.

Para Bitcoin y sus adeptos, es un momento trascendental en un ciclo de vida de una década marcado por episodios de extrema volatilidad. El token alcanzó un máximo anterior de US$19.511 en diciembre de 2017 en medio de una euforia generalizada, solo para perder un 70% en el transcurso del año siguiente.

De alguna manera, 2020 resultó ser un terreno fértil para el regreso de Bitcoin, ya que los bancos centrales mundiales llevaron las tasas de endeudamiento a mínimos históricos y proporcionaron estímulo extraordinario debido a la pandemia de covid-19.

Los defensores han apoyado la idea de que Bitcoin es una reserva de riqueza, aunque la inflación siga apagada en términos generales. No obstante, destacados inversores como Paul Tudor Jones dijeron que compraron la criptomoneda como cobertura frente a medidas de los bancos centrales y de los Gobiernos.

Incluso con el aumento de precios más reciente, la propiedad de Bitcoin permanece concentrada en manos de un pequeño número de inversores que fueron algunos de los primeros en adoptar la moneda digital. Alrededor del 2% de las cuentas de propiedad anónima que se pueden rastrear en la cadena de bloques de la criptomoneda controlan el 95% del activo digital, según la firma de análisis Flipside Crypto.

Con las ganancias sorprendentes, las empresas financieras tradicionales han tratado de capitalizar el aumento de la demanda institucional. Fidelity Investments lanzó un fondo de Bitcoin a principios de este año. La decisión de PayPal Holdings Inc. en octubre de permitir a los clientes usar criptomonedas se vio como una apertura a un público aún más amplio.

“Los inversores institucionales ya pueden exponerse a las criptomonedas utilizando mercados regulados o instrumentos con los que se sientan cómodos”, dijo Henri Arslanian, líder mundial de cripto de PwC. “La mayoría de estos no existían en 2017”.

No obstante, Bitcoin sigue siendo altamente volátil. Ha registrado un movimiento diario medio de 2,7% este año, según datos recabados por Bloomberg. Ello contrasta con cambios del 0,9% en el precio del oro, que a veces se compara con los activos digitales y también alcanzó un récord en 2020.

Esa volatilidad quedó de manifiesto durante la semana del feriado de Acción de Gracias, durante la cual la moneda estuvo a US$7 de su máximo anterior solo para perder US$3.000 en un período de dos días.

Nota Original:Bitcoin Jumps to Record as Advocates Say This Time is Different

©2020 Bloomberg L.P.