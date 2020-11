Comunidades indígenas en la Amazonia colombiana se preparan para el regreso de los turistas

SHOTLIST LETICIA, COLOMBIA18 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas Comunidad indígena Mocagua2. Plano general Entrada a la comunidad indígena Mocagua para visitantes3. Primer plano cartel de bienvenida4. Plano medio una pintura en la pared de un mono con una mascarilla 5. SOUNDBITE 1 - Jairo Vasquez, Indígena tikuna de la comunidad de Mocagua (hombre, español, 16 seg.): "Había gente que llegaba más de Europa, los europeos y venían y se estaban en la selva, estaban aquí en la comunidad y entonces cuando llegó esa pandemia (Covid-19) fracasó todo." 6. Plano general los jóvenes indígenas realizan una danza tradicional7. Plano medio los jóvenes indígenas realizan una danza tradicional8. Primer plano pies durante el baile9. Plano medio gente observa el baile10. Plano general jóvenes indígenas realizan danza tradicional.11. Plano medio un indígena corta leña12. Plano medio pintura de mono con mascarilla, cartel que dice 'Lávese las manos con agua y jabón' LETICIA, COLOMBIA19 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano general Los indígenas Tikuna de la comunidad de Santa Sofía realizan un ritual cultural14. Plano medio los indígenas realizan el ritual cultural15. Plano general mujeres indígenas realizan danza tradicional16. Plano medio una mujer indígena realiza danza tradicional 17. SOUNDBITE 2 - Nayita Cayetano, lideresa de la comunidad de Santa Sofía (mujer, español, 19 seg.): "Nosotros estamos preparándonos para el futuro, organizándonos como comunidad para poder recibir a nuestros visitantes en cuestión de nuestra tradición." 18. Plano general Comunidad de Santa Sofia19. Plano general Casa 'Maloka' de la comunidad de Santa Sofía 20. SOUNDBITE 3 - Daniel Bautista, indigenous man of the Santa Sofia community (hombre, Spanish, 13 seg.): "For us, this pandemic has been a pause to also reflect a bit, but has also been very important because it helps us to project everything that we have been working on in terms of tourism." "Para nosotros ha sido esta pandemia un stop para también revisarnos un poco, pero también importantísimo porque nos ayuda a proyectar todo lo que veníamos trabajando en cuanto al tema de turismo." LETICIA, COLOMBIA20 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 21. Plano medio Cartel de bienvenida de Natura Park 22. SOUNDBITE 4 - Paola Salazar, turista colombiana (mujer, español, 9 seg.): "Hace falta salir de la casa, salir, compartir con la familia otra vez, mucho, mucho, pero la verdad da susto (por el Covid-19)." 23. Plano general reserva natural24. Plano medio reserva natural25. Plano general reserva natural26. Plano general reserva natural

