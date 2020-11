Alemania.- Alemania prohíbe las bolsas de plástico desechables a partir de 2022

31/07/2020 Alemania proh�be el uso de bolsas de pl�stico a partir de 2022.. El Bundestag alem�n ha votado este jueves a favor de prohibir a lo supermercados entregar bolsas de pl�stico en las cajas a partir de 2022 con el objetivo de reducir el consumo de este tipo de bolsas ligeras, aunque la medida ha sido recibida con escepticismo desde los grupos ecologistas y la oposici�n. POLITICA ANDREY NEKRASOV / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Bundestag alemán ha votado este jueves a favor de prohibir a lo supermercados entregar bolsas de plástico en las cajas a partir de 2022 con el objetivo de reducir el consumo de este tipo de bolsas ligeras, aunque la medida ha sido recibida con escepticismo desde los grupos ecologistas y la oposición.



Con los apoyos de la coalición de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), el Partido Socialdemócrata (SPD) y de los Verdes, el texto enmienda la Ley de Envases y prohíbe las bolsas de plástico con un espesor de entre 15 y 50 micrómetros, por lo que quedan exentas algunas bolsas muy ligeras, utilizadas mayoritariamente por los consumidores para frutas y verduras.



Después de críticas por parte de la industria, el marco legislativo ha ampliado finalmente el período de transición hasta el primero de enero de 2022, para que los minoristas puedan agotar sus existencias de bolsas de plástico.



No obstante, la medida ha sido recibida con recelo por parte de las organizaciones y grupos ambientales, ya que consideran que la prohibición es solo simbólica, al representar las bolsas de plástico solo un 1 por ciento del consumo de plástico en Alemania, según ha denunciado World Wide Fund for Nature (WWF) tal y como recoge el diario 'Die Welt'.



Por su parte, la organización ecologista Deutsche Umwelthilfe ha considerado que la medida alarga demasiado la desaparición de las bolsas de plástico, destacando que cada minuto se generan 3.700 bolsas de plástico desechables como residuo, que usualmente acaban en el medio ambiente.



Pero no solo las ONG han sido exigentes con la iniciativa, la oposición de Die Linke, la izquierda anticapitalista, y los Verdes han considerado durante sus intervenciones en la sesión del Bundestag que no es suficientemente ambiciosa.



También desde la oposición conservadora ha recibido críticas la enmienda, al considerarla como un intento de intervención injustificada en el mercado sin que suponga beneficios demostrables para el medio ambiente.



Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente alemana, Svenja Schulze, ha incidido en que "la bolsa de plástico es el epítome del derroche de recursos", por lo que ha instado a la población a usar alternativas como "las cestas de la compra, las bolsas de tela lavables y las cajas reutilizables".