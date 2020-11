Es improbable que Biden reduzca rápidamente aranceles a China

(Bloomberg) -- No es probable que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, elimine rápidamente los aranceles impuestos por el actual presidente, Donald Trump, a las importaciones chinas, dijo el senador de Delaware, Chris Coons, un aliado cercano al líder entrante.

“No esperaría que el presidente electo simplemente elimine todos los aranceles e intente llevarnos de regreso a donde estábamos en 2016”, dijo Coons en una conferencia de seguridad el viernes. “Esperaría que él comience por consultar con nuestros aliados cercanos y de confianza, como el Reino Unido, Canadá, antes de seguir adelante".

Coons, quien apareció en el Foro de Seguridad Internacional de Halifax, dijo que no estaba hablando por Biden o en nombre del equipo de transición, sino que se refería a lo que consideraba el curso de acción probable de Biden basándose en su relación y en la larga experiencia de Biden en relaciones exteriores como senador y vicepresidente.

Coons, demócrata, representa el mismo estado que Biden cuando era senador y es uno de los mayores apoyos del presidente electo en el Congreso. Sus expectativas sobre los aranceles coinciden con las de los observadores externos de China, que no anticipan un cambio importante a corto plazo.

Un área donde puede haber cambios es en la relación de Estados Unidos con otros socios comerciales.

“No esperaría ver aranceles justificados con razones de seguridad nacional sobre aliados cercanos y de confianza como los que se impusieron a Canadá, el Reino Unido y a otros como Japón y Corea del Sur, que creo que crearon una tensión innecesaria en nuestras relaciones”, sostuvo Coons.

El senador agregó que pensaba que “Trump tenía razón” al enfrentarse a China, pero que EE.UU. necesita proyectar el poder en la región “más efectivamente” y “volver a comprometer y revitalizar nuestra red global de aliados”.

Nota Original:Biden Unlikely to Quickly Unwind China Tariffs, Democrat Says

