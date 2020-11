Con todo y pandemia, minoristas EEUU buscan desafiar a Amazon y hacerse un lugar en árboles Navidad

FOTO DE ARCHIVO. Una trabajadora de Amazon.com Inc. prepara un pedido en el que el comprador solicita que un artículo sea envuelto para regalo en un centro logístico en Shakopee, Minnesota, EEUU. 12 de noviembre de 2020. Amazon.com Inc/Handout vía REUTERS

OAKLAND, EEUU, 20 nov (Reuters) - Walmart Inc, Best Buy Co Inc y cientos de pequeños minoristas están reforzando sus opciones para obsequios en línea, con la esperanza de desafiar el dominio de Amazon.com Inc de cara a la temporada navideña pensando en los compradores que están confinados en sus casas.

Los nuevos servicios buscan cambiar el sistema de entrega de regalos al permitir que los consumidores compren en línea y envíen el obsequio al destinatario con, por ejemplo, el envoltorio del minorista y no del fabricante, un mensaje personal o un recibo que no muestre el precio.

Los rivales de Amazon han intentado reducir su preeminencia en línea, gastando millones para cumplir con los pedidos más rápido, expandir los catálogos de productos y, en algunos casos, proporcionar envío gratuito e incluso servicios de suscripción.

Pero la primera temporada de ventas navideñas con coronavirus generalizado ha llamado la atención sobre un frente de batalla que antes se pasaba por alto: la entrega de regalos.

Los consumidores acudieron en masa a Walmart y otros minoristas al principio de la pandemia, cuando Amazon a veces tardaba en entregar productos básicos, incluido el papel higiénico. Ahora, estas compañías ven otra oportunidad para hacerse con una cuota del mercado.

"Esta es un área de oportunidad en la que los minoristas -tanto pequeños como grandes- podrían diferenciarse, dado que la mayoría de los consumidores harán sus compras navideñas en línea este año", dijo Bobby Figueroa, quien trabajó para la unidad de anuncios de Amazon antes de fundar la startup de análisis Gradient.

Walmart.com agregó el 28 de octubre una función de "elegible para regalo" en cientos de miles de páginas de productos estadounidenses, incluido el papel higiénico, un estado que antes no se mostraba hasta el momento del pago.

"Elegible para regalo" significa que Walmart puede enviar recibos de regalo y permitir que los compradores personalicen un saludo por correo electrónico. También enviará el artículo en cajas, ocultando el embalaje del fabricante.

Walmart, que ya tenía la opción de entrega de regalos el año pasado, aumentó el inventario de computadoras portátiles, ropa y equipos de ejercicio. Los compradores también pueden buscar específicamente artículos que son elegibles para regalo por primera vez.

BestBuy.com agregó a mediados de octubre una opción para regalos con retiro en tienda y comenzó a permitir a los compradores hacer arreglos para que la compañía envíe un correo electrónico a los destinatarios del regalo con un saludo festivo el mismo día en que se entregan los artículos.

Estee Lauder Companies Inc comenzó a usar este año tecnología de la startup SmartGift para que los compradores designen cosméticos y otros artículos de su sitio web como obsequios, al tiempo que permiten a los destinatarios seleccionar el color, el tamaño o el aroma antes del envío.

Los estadounidenses gastarán 160.000 millones de dólares en obsequios durante el trimestre actual, un 5% más que hace un año, ya que las personas destinarán los ahorros de las salidas omitidas a celebrar la Navidad y otras fiestas de fin de año, según el analista de la industria Coresight Research.

La unidad de software de comercio electrónico Magento de Adobe Inc espera que los estadounidenses envíen un 67% más de regalos navideños que hace un año.

Pese a la competencia, Coresight espera que Amazon.com capture el 18% de las compras de obsequios y el 7,2% de las ventas minoristas generales en Estados Unidos frente al 14% y el 5,6%, respectivamente, en 2019.

Amazon ha mantenido su dominio mientras la industria del comercio electrónico prospera en la pandemia, con sus ventas de productos aumentando un 32% este año hasta septiembre, casi dos veces y media la tasa del mismo período en 2019.

