EEUU prepara vacunación para diciembre

Actualiza con más de 15 millones de casos registrados en Europa, mejoría en Francia, nuevos balances ///Washington, 17 Nov 2020 (AFP) - De Europa a Estados Unidos, los países se preparan para masivas campañas de vacunación tras el anuncio de una nueva vacuna con una efectividad de casi el 95% contra el covid-19, pero las restricciones continúan ante una pandemia galopante, como lo muestra Austria, reconfinada desde este martes.En Estados Unidos, desde Nueva York en el este hasta Seattle en el oeste, estados y ciudades volvieron a imponer medidas en los últimos días para intentar frenar la segunda ola del coronavirus. El número de casos en el país, el más enlutado del mundo, supera los 11 millones, con más de 247.000 muertos.El presidente electo, Joe Biden, advirtió que "podría morir más gente" si Donald Trump -que aún no reconoce su derrota en las elecciones en las que aspiró a un segundo mandato- se niega a cooperar con el equipo de transición sobre una respuesta nacional al covid-19, incluida la distribución rápida de vacunas.Las esperanzas mundiales de superar la pandemia de covid-19 aumentaron el lunes cuando el laboratorio estadounidense Moderna dijo que su vacuna experimental mostró una efectividad de casi el 95%. Una semana antes, la farmacéutica Pfizer, también estadounidense, y el alemán BioNTech afirmaron que su vacuna, también en fase experimental, tuvo una eficacia del 90%.En Estados Unidos, las dos vacunas podrían ser autorizadas por la agencia reguladora de medicamentos (FDA) en la primera quincena de diciembre, indicó el lunes Moncef Slaoui, gerente científico de la Operación "Warp Speed" (máxima velocidad), creada por Trump para inmunizar a la población estadounidense.Esto permitiría vacunar a 20 millones de estadounidenses, con prioridad para los más ancianos y de riesgo, a partir de la segunda quincena de diciembre, y luego a otros 25 millones por mes a partir de enero, dijo.El jefe de Moderna, el francés Stéphane Bancel, dijo a la AFP que ya se han fabricado "varios millones de dosis" de vacunas en Estados Unidos destinadas a los estadounidenses.En cuanto a Europa, el 24 de agosto se anunciaron "conversaciones avanzadas" con la Comisión Europea para la compra de 80 millones de dosis, pero no se han firmado compromisos concretos. Bancel advirtió a los europeos de que este "retraso" podría ralentizar las entregas, pues los países que hayan firmado primero tendrán prioridad.La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró las noticias "alentadoras" sobre las vacunas, pero advirtió que faltan meses para una disponibilidad generalizada y expresó su preocupación por el incremento de los casos en muchos países. - Francia apunta a enero - En Francia, el gobierno "se prepara para distribuir una vacuna contra el covid-19" a partir de enero si es aprobada, y para ello previó un presupuesto de 1.500 millones de euros (unos 1.780 millones de dólares) para 2021, aseguró este martes el portavoz gubernamental Gabriel Attal.El país superó este martes los dos millones de casos de covid-19 registrados pero, según el director general de la Salud francés, Jérôme Salomon, "los esfuerzos colectivos empiezan a dar sus frutos" y la "epidemia se ralentiza".En la vecina Bélgica, el gobierno anunció su intención de aplicar gratuitamente las futuras vacunas a por lo menos el 70% de la población, es decir ocho millones de personas.A pesar del optimismo que trajo el anuncio de Moderna, las medidas de restricción continúan en Europa, donde se superó la cifra de 15 millones de casos de covid-19 registrados desde el inicio de la pandemia.Austria inicia este martes un segundo confinamiento, con cierre de escuelas y comercios no esenciales y un llamado a permanecer en casa hasta el 6 de diciembre, dos semanas después de un confinamiento parcial que no dio resultados.El número de casos se ha disparado en el país de 8,9 millones de habitantes, acercándose a los 10.000 contagios diarios la semana pasada. En Alemania, donde se ha observado un fuerte aumento de las infecciones durante varias semanas, la canciller Angela Merkel pidió a los habitantes reducir los contactos al mínimo. - Récord de muertes en Rusia - La pandemia golpea también con fuerza a Rusia, que registró el martes un récord diario de 442 fallecidos, mientras se agrava en las regiones, con numerosos hospitales desbordados y morgues llenas.El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió al grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) unirse para producir en masa las vacunas de diseño ruso, sin detallar los términos comerciales de la propuesta.Además de las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna, Rusia afirma tener una efectividad del 92% para su vacuna Sputnik V, actualmente en ensayos clínicos de fase 3.En Italia, donde se registran más de 500 muertes diarias por covid-19, las autoridades sanitarias indicaron el martes que inspeccionaron más de 230 residencias para ancianos, y en 37 de ellas encontraron infracciones. En estos establecimientos se registró un aumento de contagios desde principios de noviembre.La pandemia ha provocado más de 1.330.000 muertos desde fines de diciembre, según un recuento de la AFP este martes.América Latina y el Caribe, con 12.103.032 contagios y más de 425.000 fallecidos, es la región con más muertes del mundo.burx-slb/avz/yo-gma/rsr -------------------------------------------------------------

