Daniela Vega reclama más ayuda a la cultura por parte del Gobierno chileno

Daniela Vega reclama m�s ayuda a la cultura por parte del Gobierno chileno. EFE/Alonso Cupul/Archivo

Huelva, 19 nov (EFE).- La actriz y productora chilena Daniela Vega ha reclamado esta noche -hora española- más ayuda a la cultura en su país, además de lamentar que “existe actualmente una gran separación entre el Gobierno y los creadores”.

Vega ha mantenido un encuentro virtual con los espectadores del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva gracias a la colaboración que la muestra mantiene con la Fundación Academia de Cine, en el que ha dicho que, en estos momento de gran incertidumbre por la pandemia de coronavirus, hay que cuestionarse “qué estamos haciendo con la sociedad y qué estamos haciendo también con el amor”.

Durante la charla, ha mostrado su lado más combativo contra el gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, lamentando que "en Chile apenas hay ayudas a la cultura, peleamos por ellas”, al tiempo que ha destacado que “existe actualmente una gran separación entre el Gobierno y los creadores, cuando la cultura es fundamental para la formación de las personas, pero eso es algo que desgraciadamente no entienden nuestros gobernantes”.

Vega, que acaba de publicar su autobiografía 'Rebeldía, resistencia y amor', ha hablado también durante el encuentro sobre su papel como productora, recién estrenado en el proyecto en marcha ‘Peace Peace Now Now’, una serie documental que aborda la vida de mujeres líderes en América Latina.

La actriz ha destacado que está siendo una labor “muy satisfactoria” gracias a la cual está dando a conocer la vida de mujeres sobrevivientes a conflictos armados en países como Colombia y México.

Acompañada por el director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, y por María Luisa Oliveira, de la Fundación Academia de Cine, ha agradecido al certamen onubense la labor que desarrolla por el cine iberoamericano, y recordado la presencia en el certamen onubense del exitoso largometraje ‘Una mujer fantástica’, que fue la película de clausura en la 43 edición del certamen onubense.

El papel protagonista en esta cinta le llevó a la fama mundial, ya que ‘Una mujer fantástica’ fue la primera producción chilena en ganar un Oscar a la Mejor Película Internacional y también se alzó con el Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

A raíz de eso Daniela Vega fue elegida como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo por la revista ‘Time’.

Durante la conversación con la actriz y productora, Vega ha asegurado, al hilo de su papel en ‘Una mujer fantástica’, que “un artista no espera los éxitos, ya que todos esos apelativos los pone luego la prensa”.

En este sentido, ha dejado claro que el posible triunfo “no corresponde a nuestro quehacer diario desde el inicio de un proyecto”.

Daniela Vega ha destacado que el papel del arte en general y del cine en particular es el de “permitir la comunicación entre las personas, ya que el arte entrega vida, cuestiona gobiernos y permite la conexión de la gente”.